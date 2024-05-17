Ціни на черешню шокують — скільки коштує ягода на ринках

Ціни на черешню сягнули рекордних позначок — скільки коштує ягода у травні
Попри розпочатий сезон черешні, ягід на ринках України ще мало. Водночас там, де вони продаються, ціни можуть становити понад 1,5 тисяч гривень за кілограм. Найдорожчу черешню в країні помітили на ринку Києва.
Про це повідомляє "Главком".
Скільки коштує черешня у Києві
У повідомлені сказано, що на стихійному ринку біля станції метро "Героїв Дніпра", відомому як один із найдешевших на Оболоні, з'явилася черешня, яку продають за ціною 1 600 гривень за кілограм. Продавчиня стверджує, що ягоди привезли з Іспанії. За її словами, незважаючи на високу ціну, черешня користується попитом у певного кола клієнтів, які "не рахують гроші".
Решта черешні на київських ринках продається від 250 до 350 гривень за кілограм. Продавці обіцяють, що ціни знизяться "з дня на день", коли ягід буде більше. Водночас у супермаркетах "Варус", "Сільпо" та "Екомаркет" черешні наразі ще немає в продажу.
Що ще варто знати
Нагадаємо, керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львова Тетяну Попович заявила, що ціни на черешню цього року на 16% дешевше, ніж на старті продажів 2023 року. За її словами, якщо погодні умови залишаться сприятливими, то вартість ягоди знижуватиметься.
Ми також писали, що ціни на полуницю в Україні зараз майже утричі нижчі, ніж у аналогічний період 2023 року. Зараз ця ягода коштує до 80 гривень за кілограм.
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