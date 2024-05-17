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Ціни на черешню сягнули рекордних позначок — скільки коштує ягода у травні

17 травня 2024 15:31
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на черешню шокують — скільки коштує ягода на ринках
Продаж черешні. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Попри розпочатий сезон черешні, ягід на ринках України ще мало. Водночас там, де вони продаються, ціни можуть становити понад 1,5 тисяч гривень за кілограм. Найдорожчу черешню в країні помітили на ринку Києва.

Про це повідомляє "Главком".

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Скільки коштує черешня у Києві

У повідомлені сказано, що на стихійному ринку біля станції метро "Героїв Дніпра", відомому як один із найдешевших на Оболоні, з'явилася черешня, яку продають за ціною 1 600 гривень за кілограм. Продавчиня стверджує, що ягоди привезли з Іспанії. За її словами, незважаючи на високу ціну, черешня користується попитом у певного кола клієнтів, які "не рахують гроші". 

Скільки коштує черешня в Україні
Ціни на черешню у Києві. Фото: Главком

Решта черешні на київських ринках продається від 250 до 350 гривень за кілограм. Продавці обіцяють, що ціни знизяться "з дня на день", коли ягід буде більше. Водночас у супермаркетах "Варус", "Сільпо" та "Екомаркет" черешні наразі ще немає в продажу.

Скільки коштує черешня в Україні
Ціни на черешню у Києві. Фото: Главком

Що ще варто знати

Нагадаємо, керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львова Тетяну Попович заявила, що ціни на черешню цього року на 16% дешевше, ніж на старті продажів 2023 року. За її словами, якщо погодні умови залишаться сприятливими, то вартість ягоди знижуватиметься.

Ми також писали, що ціни на полуницю в Україні зараз майже утричі нижчі, ніж у аналогічний період 2023 року. Зараз ця ягода коштує до 80 гривень за кілограм.

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