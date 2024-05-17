Ціни на черешню шокують — скільки коштує ягода на ринках

Продаж черешні. Фото: УНІАН

Попри розпочатий сезон черешні, ягід на ринках України ще мало. Водночас там, де вони продаються, ціни можуть становити понад 1,5 тисяч гривень за кілограм. Найдорожчу черешню в країні помітили на ринку Києва.

Про це повідомляє "Главком".

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У повідомлені сказано, що на стихійному ринку біля станції метро "Героїв Дніпра", відомому як один із найдешевших на Оболоні, з'явилася черешня, яку продають за ціною 1 600 гривень за кілограм. Продавчиня стверджує, що ягоди привезли з Іспанії. За її словами, незважаючи на високу ціну, черешня користується попитом у певного кола клієнтів, які "не рахують гроші".

Ціни на черешню у Києві. Фото: Главком

Решта черешні на київських ринках продається від 250 до 350 гривень за кілограм. Продавці обіцяють, що ціни знизяться "з дня на день", коли ягід буде більше. Водночас у супермаркетах "Варус", "Сільпо" та "Екомаркет" черешні наразі ще немає в продажу.

Ціни на черешню у Києві. Фото: Главком

Що ще варто знати

Нагадаємо, керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львова Тетяну Попович заявила, що ціни на черешню цього року на 16% дешевше, ніж на старті продажів 2023 року. За її словами, якщо погодні умови залишаться сприятливими, то вартість ягоди знижуватиметься.

Ми також писали, що ціни на полуницю в Україні зараз майже утричі нижчі, ніж у аналогічний період 2023 року. Зараз ця ягода коштує до 80 гривень за кілограм.