Цены в мае — в магазинах стремительно дорожают свинина и сало

Мясной отдел супермаркета. Фото: radiotrek.rv.ua

В украинских магазинах в конце мая 2024 года резко возросла стоимость свинины и сала. Часть видов мяса подорожала почти на 40 грн/кг.

Об этом свидетельствует информация портала "Минфин", отслеживающего цены.

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Как изменились цены на свинину

Согласно данным ценового мониторинга, в популярных украинских супермаркетах в конце весны, учитывая майские праздники и возобновление сезона отдыха на природе, больше всего подскочили цены на свиной шашлык.

Если в апреле этот вид мяса реализовали в среднем за 194,05 грн/кг, то к концу мая цены повысились сразу до 241,23 грн/кг.

Источник: Минфин

Выросли цены и на другие популярные виды мяса. Так, в магазинах свиная лопатка повысилась в стоимости за последний месяц со 161,75 грн/кг до 172,86 грн/кг.

Пересмотрели ценовые предложения супермаркеты также на свиной ошеек. В апреле этот вид мяса стоил в среднем 236,63 грн/кг, а в мае уже 242,95 грн/кг.

Больше в мае продавцы просят также за свиной подчеревок. В апреле его можно было приобрести за 169,07 грн/кг, однако в текущем месяце нужно отдать уже 172,63 грн/кг.

Изменили супермаркеты цены также на свиные ребра. В прошлом месяце в среднем стоили 177,53 грн/кг, к концу мая — 179,63 грн/кг.

Источник: Минфин

Какие сейчас цены на сало

В конце мая подскочили цены также на домашнее сало. В среднем сейчас супермаркеты продают по 239,00 грн/кг. В то время как месяц назад реализовали по 237,70 грн/кг.

В то же время, незначительно подешевело соленое сало. Сейчас его можно приобрести в среднем за 233,80 грн/кг, а в апреле было 242,84 грн/кг.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты назвали пищевые продукты, которые в Украине стоят дороже, чем в странах Европы. Для сравнения взяли цены в соседней Польше и Румынии, а также в двух странах Балтии — Латвии и Эстонии.

Также в Национальном банке прогнозируют ускорение темпов роста потребительских цен. Ожидается умеренное увеличение цен уже в ближайшие месяцы.