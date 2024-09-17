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В Украине резко подорожал ряд овощей — как изменились цены

17 сентября 2024 09:49
Ксения Симонова - Редактор
Цены в сентябре 2024 года — на рынке резко подорожала часть овощей
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

На оптовом рынке Украины за последнюю неделю подорожал ряд овощей. Больше всего выросла в цене белокочанная капуста.

Об этом сообщает аналитический проект EastFruit.

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Как изменились цены на овощи в сентябре

Как отмечают аналитики, за последнюю неделю резко повысилась в стоимости белокочанная капуста — до 22 — 23 грн/кг, а было 15-18 грн/кг.

Также дороже, чем неделей ранее, фермеры продавали морковь — по 12 — 13 грн/кг, а было 10 — 12 грн/кг.

Выросли цены также на свеклу — до 12 — 13 грн/кг, ранее продавали за 9 — 10 грн/кг.

В то же время, рост предложения репчатого лука заставлял продавцов опускать цены, реализовали по 10 — 13 грн/кг, а было — 12 — 13 грн/кг.

Что касается картофеля, то после подорожания на прошлой неделе цены начали снижаться — до 10 — 13 грн/кг, а было 12 — 15 грн/кг.

Рост спроса на фоне сокращения предложения привел к росту стоимости огурцов. Продавали за 45 — 50 грн/кг, тогда как раньше было 30 — 40 грн/кг.

Положительный ценовой тренд также наблюдался на рынке томата 20 — 45 грн/кг, было 15 — 30 грн/кг. Также возросла стоимость сладкого перца — до 35 — 50 грн/кг с 30 — 45 грн/кг.

Кроме того, кабачок и баклажан подорожали, а пекинская капуста подешевела, снизились цены на острый перец. Участники повысили цены на зеленый лук и укроп, а рукола и салат подешевели.

 

цены на овощи
Динамика цен. Источник: east-fruit

Что еще стоит знать

Напомним, за предыдущую неделю после продолжительного снижения резко выросли в цене тепличные огурцы. Производители повысили стоимость сразу на 35%.

Ранее мы писали, что в Министерстве аграрной политики спрогнозировали, каких ожидать цен осенью текущего года ключевых продуктов питания. Речь идет о возможном колебании стоимости свинины, мяса птицы, яиц и молока.

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