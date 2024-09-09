Ціни на огірки — виробники знижують вартість салатного овочу у вересні 2024 року

Продукція на столичному ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні поточного року на ринку спостерігається різке зниження цін на тепличні огірки. Фермери вимушені знижувати вартість популярного салатного овочу через істотне збільшення пропозиції.

Про це інформують аналітики проєкт EastFruit.

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Як змінилась вартість огірків у вересні

Як повідомляють експерти, на початку вересня фермери пропонують огірки до продажу за такими гуртовими цінами: 30-50 грн/кг. У середньому показник на 20% нижчий, ніж було попереднього тижня.

Аналітики пояснюють, що причиною відповідної цінової динаміки стало збільшення поставок овочів.

"Тепличні комбінати України змушені знижувати відпускні ціни на огірки. Знижувальну цінову динаміку спровокувало істотне збільшення пропозиції овочів на ринку, в той час як торговельна активність в даному сегменті залишається досить невисокою", — зазначають експерти.

Водночас, у вересні 2024 році вартість тепличних огірків в Україні в середньому удвічі вища, ніж було у цей період 2023 року.

Ціни на огірки у супермаркетах

За даними порталу "Мінфін", у магазинах у вересні в середньому огірки продають за 57,99 грн/кг. Ціни впали за місяць на кілька гривень. У серпні огірки продавали за 65,20 грн/кг.

Ціни на огірки. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, восени очікується зростання цін на хліб через подорожчання хлібопекарської сировини та відключення електроенергії. Крім того, ціни на зерно також зростатимуть у цей період, що додатково вплине на вартість хлібобулочних виробів.

Також ми писали, що вересні 2024 року на українському ринку стрімко дорожчає картопля. Фермери підвищують ціни на базовий овоч через зростання попиту з боку споживачів.