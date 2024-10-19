Ціни на виноград в Україні рекордно зросли — які причини

Виноград. Фото: Pexels

В Україні у 2024 році рекордно зросли ціни на виноград. Українцям не вдалося зібрати гарний врожай, а деякі господарства навіть скоротили площі виноградників.

Про це розповів президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник для SEEDS.

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"У цьому році через засушливі погодні умови й величезну спеку якість та кількість винограду дуже низька. Маємо не тільки неврожай, а й дрібний виноград, він, фактично, розміром з родзинки. "На коні" були лише ті, дуже нечисленні господарства, в яких є краплинне зрушення. Вони, звичайно, отримали плановий врожай, і, враховуючи це, хороші гуртові ціни: 45–55 гривень за кілограм винограду. Це для столового винограду досить висока ціна", — каже Баштанник.

За його словами, погодні умови та попередні сезони змушують виноградарів зменшувати площі насаджень, залишаючи лише найбільш прибуткові сорти.

"Враховуючи певні попередні сезони, коли не було особливої ціни і почались проблеми з пошуком працівників, звичайно, що скорочення площі — це цілком логічний крок. Краще мати, скажімо, десять гектарів якісного столового винограду хорошого сорту на поливі, ніж 100 гектарів без зрошення", — розповів президент Української плодоовочевої асоціації.

Він додав, що ціни на виноград у 2024 році дуже високі, а об'єм врожаю менший через спеку.

Нагадаємо, українські підприємства прогнозують підвищення вартості життя в країні в 2025 році. Бізнес очікує зростання споживчих цін на рівні 9,7%.

Також в Україні з початку вересня відбулося значне подорожчання ряду популярних продуктів, що часто купують у магазинах.