Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на продукти восени рекордно зросли — які товари здорожчали найбільше arrow

Ціни на продукти восени рекордно зросли — які товари здорожчали найбільше

16 жовтня 2024 10:32
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни в Україні — які популярні продукти найбільше здорожчали восени
Одеський ''Привоз''. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні з початку вересня значно зросли ціни на низку популярних продуктів, які часто купують у магазинах. До цього списку входять овочі, м’ясо, а також курячі яйця.

Такі дані опубліковано на порталі Мінфін

Читайте також:

Які продукти найбільше зросли в ціні

У період із вересня в Україні відзначено значне зростання цін на продукти, зокрема на огірки, свинину, курячі яйця, болгарський перець та картоплю. Найбільше подорожчав болгарський перець, тоді як найменші зміни торкнулися цін на курячі яйця. 

Найбільше здорожчали такі продукти:

  • Болгарський перець. Цей овоч здорожчав найбільше — з 116,36 грн до 142,07 грн (+25,71 грн).
  • Свинина. Шашлик подорожчав з 239,58 грн до 254,70 грн (+15,12 грн). Свиняча грудинка також зросла в ціні — з 167,72 грн до 175,95 грн (+8,23 грн). Свиняча лопатка подорожчала з 172,27 грн до 178,45 грн (+6,18 грн).
  • Картопля. Молода картопля зросла в ціні з 26,20 грн до 39,90 грн (+13,70 грн). Рожева картопля подорожчала на 5 грн і тепер коштує 30,76 грн за кілограм.
  • Огірки. Гладкі огірки подорожчали з 84,10 грн до 94,10 грн (+10 грн). Колючі огірки виросли в ціні з 76,42 грн до 89,90 грн (+13,48 грн). Довгоплідні огірки подорожчали з 81,31 грн до 89,99 грн (+8,68 грн).
  • Курячі яйця. Яйця "Ясенсвіт" (С1, 30 шт.) подорожчали з 122,20 грн до 136,45 грн (+14,25 грн). Інші яйця подорожчали на 5 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні популярна національна страва "борщ" щороку стає дедалі більш дорогим задоволенням. Оскільки за останні роки подорожчали основні інгредієнти, так званий "Індекс Борщу" зріс удвічі.

Також ми повідомляли, що українська влада підвищить мінімальну вартість виноградних вин та виноробної продукції. Це прописано у новому податковому законі.

продукти гроші овочі ціни в Україні м'ясо ціни на продукти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:38 В Україні зростуть ціни на квартири — як змінились правила пільгової іпотеки

11:30 Метеозалежних чекає небезпека — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:18 Загубив гаманець — одеський чиновник подав неправдиві дані про криптовалюту

11:11 Росія готується до перекидання військ КНДР в Україну, — ЗМІ

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

11:00 Допомога від французької організації ACTED — де доступні виплати

10:49 У Львові судили директора обласного центру зайнятості за п'яну їзду

10:47 Ремонт каналізації за 80 млн грн — на Одещині оголосили черговий тендер

10:41 Прикордонники скинули "гостинці" в окопи росіян на Запоріжжі — відео

10:32 Ціни на продукти восени рекордно зросли — які товари здорожчали найбільше

11:38 В Україні зростуть ціни на квартири — як змінились правила пільгової іпотеки

11:30 Метеозалежних чекає небезпека — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:18 Загубив гаманець — одеський чиновник подав неправдиві дані про криптовалюту

11:11 Росія готується до перекидання військ КНДР в Україну, — ЗМІ

11:00 Допомога від французької організації ACTED — де доступні виплати

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

10:49 У Львові судили директора обласного центру зайнятості за п'яну їзду

10:47 Ремонт каналізації за 80 млн грн — на Одещині оголосили черговий тендер

10:41 Прикордонники скинули "гостинці" в окопи росіян на Запоріжжі — відео

10:32 Ціни на продукти восени рекордно зросли — які товари здорожчали найбільше

10:25 Бойові виплати військовим — у яких випадках можуть не заплатити

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Text

08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

15 жовтня 2024
Text

23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

Text

21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

Text

20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

Text

20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

Text

19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова