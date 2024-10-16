Ціни в Україні — які популярні продукти найбільше здорожчали восени

Одеський ''Привоз''. Фото: Новини.LIVE

В Україні з початку вересня значно зросли ціни на низку популярних продуктів, які часто купують у магазинах. До цього списку входять овочі, м’ясо, а також курячі яйця.

Такі дані опубліковано на порталі Мінфін.

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Які продукти найбільше зросли в ціні

У період із вересня в Україні відзначено значне зростання цін на продукти, зокрема на огірки, свинину, курячі яйця, болгарський перець та картоплю. Найбільше подорожчав болгарський перець, тоді як найменші зміни торкнулися цін на курячі яйця.

Найбільше здорожчали такі продукти:

Болгарський перець. Цей овоч здорожчав найбільше — з 116,36 грн до 142,07 грн (+25,71 грн).

Цей овоч здорожчав найбільше — з 116,36 грн до 142,07 грн (+25,71 грн). Свинина. Шашлик подорожчав з 239,58 грн до 254,70 грн (+15,12 грн). Свиняча грудинка також зросла в ціні — з 167,72 грн до 175,95 грн (+8,23 грн). Свиняча лопатка подорожчала з 172,27 грн до 178,45 грн (+6,18 грн).

Шашлик подорожчав з 239,58 грн до 254,70 грн (+15,12 грн). Свиняча грудинка також зросла в ціні — з 167,72 грн до 175,95 грн (+8,23 грн). Свиняча лопатка подорожчала з 172,27 грн до 178,45 грн (+6,18 грн). Картопля. Молода картопля зросла в ціні з 26,20 грн до 39,90 грн (+13,70 грн). Рожева картопля подорожчала на 5 грн і тепер коштує 30,76 грн за кілограм.

Молода картопля зросла в ціні з 26,20 грн до 39,90 грн (+13,70 грн). Рожева картопля подорожчала на 5 грн і тепер коштує 30,76 грн за кілограм. Огірки. Гладкі огірки подорожчали з 84,10 грн до 94,10 грн (+10 грн). Колючі огірки виросли в ціні з 76,42 грн до 89,90 грн (+13,48 грн). Довгоплідні огірки подорожчали з 81,31 грн до 89,99 грн (+8,68 грн).

Гладкі огірки подорожчали з 84,10 грн до 94,10 грн (+10 грн). Колючі огірки виросли в ціні з 76,42 грн до 89,90 грн (+13,48 грн). Довгоплідні огірки подорожчали з 81,31 грн до 89,99 грн (+8,68 грн). Курячі яйця. Яйця "Ясенсвіт" (С1, 30 шт.) подорожчали з 122,20 грн до 136,45 грн (+14,25 грн). Інші яйця подорожчали на 5 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні популярна національна страва "борщ" щороку стає дедалі більш дорогим задоволенням. Оскільки за останні роки подорожчали основні інгредієнти, так званий "Індекс Борщу" зріс удвічі.

Також ми повідомляли, що українська влада підвищить мінімальну вартість виноградних вин та виноробної продукції. Це прописано у новому податковому законі.