Цены на виноград в Украине рекордно выросли — какие причины

Виноград. Фото: Pexels

В Украине в 2024 году рекордно выросли цены на виноград. Украинцам не удалось собрать хороший урожай, а некоторые хозяйства сократили даже площади виноградников.

Об этом рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник для SEEDS.

Читайте также:

Удорожание винограда в Украине

"В этом году из-за засушливых погодных условий и огромной жары качество и количество винограда очень низкое. Имеем не только неурожай, но и мелкий виноград, он фактически размером с изюм. "На коне" были только те, очень немногочисленные хозяйства, в которых есть капельный сдвиг. Они, конечно, получили плановый урожай, и, учитывая это, хорошие оптовые цены: 45-55 гривен за килограмм винограда. Это для столового винограда достаточно высокая цена", — говорит Баштанник.

По его словам, погодные условия и предыдущие сезоны заставляют виноградарей уменьшать площади насаждений, оставляя только наиболее прибыльные сорта.

"Учитывая определенные предыдущие сезоны, когда не было особой цены и начались проблемы с поиском работников, конечно, сокращение площади — это вполне логичный шаг. Лучше иметь, скажем, десять гектаров качественного столового винограда хорошего сорта на поливе, чем 100 гектаров без орошения", — рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации.

Он добавил, что цены на виноград в 2024 году очень высокие, а объем урожая меньше из-за жары.

Напомним, украинские предприятия прогнозируют повышение стоимости жизни в стране в 2025 году. Бизнес ожидает роста потребительских цен на уровне 9,7%.

Также в Украине с начала сентября произошло значительное подорожание ряда популярных продуктов, часто покупающих в магазинах.