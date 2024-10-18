Ціни у 2025 році — бізнес попередив про подорожчання життя в Україні

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські підприємства прогнозують подорожчання життя в країні у 2025 році. Бізнес у своїх ділових очікуваннях заявив про зростання споживчих цін на рівні 9,7%.

Про це йдеться у звіті "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку України (НБУ) за третій квартал цього року.

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Погіршення інфляційних очікувань

Як випливає з дослідження, інфляційні очікування бізнесу раптом погіршилися після того, які сім кварталів поспіль фіксували покращення.

Зокрема, у другому кварталі поточного року опитані підприємці очікували на інфляцію на рівні 9,0%, у першому кварталі 2024 року — 11,0%, у четвертому кварталі 2023-го — 11,3%, у третьому кварталі 2023-го — 14,8%.

Графіка. Джерело: НБУ

Більшість опитаних підприємців вважають (54%), що інфляція не перевищуватиме 10%. Під час попереднього опитування було 62,8%. Водночас, 15,3% очікують, що інфляція підскочить до 15,1%.

Графіка. Джерело: НБУ

Головним чинником для зростання споживчих цін є воєнні дії. Так вважають 81,8% підприємців. Збільшився вплив такого чинника як "податкові зміни" — у 2,5 раза, до майже 38%.

Істотно зріс негативний вплив курсового чинника та витрат на виробництво — 75,4% та 68,5% відповідно.

Опитування провели з 31 липня до 28 серпня поточного року. Відповіді дали 665 підприємств із 21 регіону країни (без окупованих територій). Підсумки опитувань відображають думку керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з початку вересня значно зросли ціни на низку популярних продуктів, які часто купують у магазинах. До цього списку входять овочі, м’ясо, а також курячі яйця.

Також ми писали, що в Україні найбільше зростання цін загрожує хлібобулочним виробам, овочам та фруктам. Проте ціни на цукор до кінця року можуть впасти.