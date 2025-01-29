Чорнобильські пенсії у 2025 році— що буде з виплатами

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні розпочали боротьбу з громадянами, які нелегально отримують виплати від держави. Мова про нарахування доплат до пенсійних виплат людям, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Про це заявила під час брифінгу міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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Як пояснила чиновниця, після аварії на ЧАЕС у 1986 році держава вирішила фінансово підтримати громадян, які не переселилися із зони відчуження. Люди почали отримувати доплати до своїх пенсій, але з часом нарахування оформили громадяни, які взагалі не можуть претендувати на таку допомогу. Наприклад:

статус постраждалих отримали українці, які ніколи не жили в Чорнобильській зоні, але зареєструвалися у покинутих будинках;

свої схеми шахраї втілювали у судах, тож у підсумку деякі громадяни отримували нарахування, розмір яких був на рівні трьох мінімальних зарплат;

організатори таких схем надавали "послуги під ключ", забезпечуючи людям фіктивну реєстрацію та інші необхідні документи.

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У Мінсоці планують закріпити допомогу лише за тими українцями, які її дійсно потребують. Серед них: мешканці Чорнобильської зони та ліквідатори. Міністерство вже зробило важливі кроки, щоби припинити шахрайство з виплатами:

правоохоронці відкривають кримінальні провадження та притягають винуватців до відповідальності, якщо факт шахрайства доведено;

якщо судді були у змові з шахраєм, то їм теж можуть оголосити підозри.

Очікується, що належну підтримку отримають реальні постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС. Для цього уряд планує:

підвищити гарантії для ліквідаторів;

змінити законодавство у 2025 році;

ухвалити зміни до закону про соціальні гарантії для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС.

"Уряд запропонує системне рішення щодо соціальних гарантій для постраждалих від чорнобильської катастрофи. Законопроєкт буде спрямований на посилення захисту реальних постраждалих і усунення можливостей для маніпуляцій", — підкреслила Жолнович.

Раніше редакція сайту Новини.LIVE порівняли, якими є мінімальні пенсійні виплати в Україні та країнах ЄС. Виявилося, що українці отримують найменше.

Також ми розповідали, що у 2025 році в Україні має розпочатися пенсійна реформа. Відомо, хто отримуватиме виплати у понад 7 тис. грн.