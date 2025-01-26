Пенсії українців скоротилися — що відбувається

В українців скоротилися пенсії — скільки виплатив ПФУ у січні
Пенсійний фонд України (ПФУ) профінансував пенсії за січень 2025 року. На виплати було витрачено 61,7 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба держустанови.
Зазначається, що січнева сума на 1,6 млрд грн є меншою за суму у грудні 2024 року. Тоді на пенсійні виплати ПФУ віддав 63,3 млрд грн.
За інформацією Пенсійного фонду України, на пенсійні виплати спрямовано:
- через АТ "Укрпошта" — 8,8 млрд гривень,
- через уповноважені банки — 52,9 млрд гривень,
- на виплату житлових субсидій та пільг було спрямовано 5 млрд грн державних коштів.
Що буде з мінімальною пенсією у 2025 році
Мінімальна пенсія цього року мала б залишитися на рівні 2024-го, однак нардеп Михайло Цимбалюк нещодавно повідомив, що є імовірність збільшення соціальних стандартів. За його словами, виплати зростуть завдяки 40 мільярдам євро, які Україна отримає від світових партнерів.
"Я думаю, що врешті-решт Кабмін після першого півріччя вийде з такою ініціативою. Ми про це говоримо з різними міністерствами. Чому? Тому, що тоді буде економічне зростання", — сказав народний депутат.
Він додав, що рішення Кабміну України заморозити соціальні стандарти вважає несправедливим. Завдяки підвищенню пенсій та зарплат держбюджет отримав би додаткові надходження у вигляді податків.
Нагадаємо, що влітку 2025 року в Україні повинна розпочатися пенсійна реформа, яка передбачає, зокрема, появу балів за страхові внески. Сайт Новини.LIVE детально пояснював, яких змін чекати українським пенсіонерам.
Також ми розповідали, що в Україні з'явилися нові правила щодо виплат пенсій громадянам, які брали участь у захисті країни, забезпеченні національної безпеки та протидії агресії з боку Росії. Ці зміни почали діяти з січня 2025 року.
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