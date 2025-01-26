Пенсії українців скоротилися — що відбувається

Пенсіонерка у банківському відділенні. Фото: УНІАН

Пенсійний фонд України (ПФУ) профінансував пенсії за січень 2025 року. На виплати було витрачено 61,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба держустанови.

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Зазначається, що січнева сума на 1,6 млрд грн є меншою за суму у грудні 2024 року. Тоді на пенсійні виплати ПФУ віддав 63,3 млрд грн.

За інформацією Пенсійного фонду України, на пенсійні виплати спрямовано:

через АТ "Укрпошта" — 8,8 млрд гривень,

через уповноважені банки — 52,9 млрд гривень,

на виплату житлових субсидій та пільг було спрямовано 5 млрд грн державних коштів.

Що буде з мінімальною пенсією у 2025 році

Мінімальна пенсія цього року мала б залишитися на рівні 2024-го, однак нардеп Михайло Цимбалюк нещодавно повідомив, що є імовірність збільшення соціальних стандартів. За його словами, виплати зростуть завдяки 40 мільярдам євро, які Україна отримає від світових партнерів.

"Я думаю, що врешті-решт Кабмін після першого півріччя вийде з такою ініціативою. Ми про це говоримо з різними міністерствами. Чому? Тому, що тоді буде економічне зростання", — сказав народний депутат.

Він додав, що рішення Кабміну України заморозити соціальні стандарти вважає несправедливим. Завдяки підвищенню пенсій та зарплат держбюджет отримав би додаткові надходження у вигляді податків.

Нагадаємо, що влітку 2025 року в Україні повинна розпочатися пенсійна реформа, яка передбачає, зокрема, появу балів за страхові внески. Сайт Новини.LIVE детально пояснював, яких змін чекати українським пенсіонерам.

Також ми розповідали, що в Україні з'явилися нові правила щодо виплат пенсій громадянам, які брали участь у захисті країни, забезпеченні національної безпеки та протидії агресії з боку Росії. Ці зміни почали діяти з січня 2025 року.