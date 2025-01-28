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Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

28 січня 2025 05:45
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Порівняння мінімальних пенсій в Україні та ЄС – де пенсіонерам живеться краще
Порівняння мінімальних пенсій в Україні та країнах ЄС. Графіка: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Певно ні для кого не буде секретом, що мінімальна пенсія в Україні — це не аби які великі гроші. До того ж через війну та скрутну економічну ситуацію у 2025 році розмір цієї виплати збільшувати не планують. В деяких країнах ЄС мінімальні виплати пенсіонерам значно вищі за українські й зростуть в цьому році. 

Новини.LIVE порівнюють розмір мінімальної пенсії, яку отримують в Україні, Польщі, Німеччині, Франції та Великобританії.

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Яка мінімальна пенсія в Україні

Розмір пенсії в Україні розраховується за страховим стажем, рівнем доходів за весь період трудової діяльності та регулярністю сплати внесків до Пенсійного фонду. 

У 2025 році право на отримання пенсії за віком надається громадянам, які мають не менше ніж 31 рік страхового стажу. Якщо у 60 років необхідний стаж відсутній, пенсія призначається пізніше: у 63 роки за наявності стажу від 21 року, та у 65 років, якщо стаж становить від 15 років. Щороку мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років збільшується на один рік і до 2028 року сягне 35 років.

Мінімальна пенсія в Україні є гарантованою сумою, яку пенсіонер отримує щомісяця після досягнення пенсійного віку, якщо у нього відсутній достатній страховий стаж або пільги. Згідно з держбюджетом на 2025 рік, мінімальний розмір пенсій залишиться незмінним. Для людей без стажу мінімальна пенсія становить 2 361 гривень (53,72 євро).

Порівняння мінімальних пенсій в Україні та країнах ЄС у 2025 році
Порівняння мінімальних пенсій в Україні та країнах ЄС. Інфографіка: Новини.LIVE 

Яка мінімальна пенсія у Польщі

Для виходу на пенсію у Польщі необхідно досягти пенсійного віку — 60 років для жінок та 65 років для чоловіків — та робити внески до системи соціального страхування. При цьому тривалість сплати внесків не має значення: навіть один день участі в системі враховується.

Щоб отримати право на мінімальну пенсію, необхідно відповідати таким умовам:

  • мати 20 років страхового стажу для жінок та 25 років для чоловіків;
  • досягти встановленого пенсійного віку (60 років для жінок та 65 років для чоловіків).

Мінімальний розмір пенсії у Польщі на сьогодні складає 1 780,96 злотих (422,74 євро). Згідно з чинним законодавством, у березні 2025 року пенсії будуть проіндексовані, і очікуване зростання становитиме 5,82%. Після індексації мінімальна пенсія збільшиться до 1 884,61 злотого (447,34 євро).

Яка мінімальна пенсія в Німеччині

У Німеччині громадяни можуть виходити на пенсію із 67 років. Пенсійна система країни передбачає державні та приватні пенсії. Для отримання державної пенсії необхідно сплачувати внески щонайменше 5 років.

Ставка пенсійних внесків складає 18,6% від заробітної плати, причому цю суму роботодавець та співробітник ділять порівну — по 9,3%. З 1 січня 2021 року в рамках закону про базову пенсію, який почав діяти з 1 липня 2021 року, для деяких категорій громадян запроваджено базову пенсію. Це не окрема допомога, а надбавка до основної пенсії, яку виплачують одночасно з нею.

Базова пенсія призначена для пенсіонерів, чий сукупний місячний дохід нижче 1 250 євро на одну особу або 1 950 євро для сімейної пари (з урахуванням інших доходів, наприклад, від оренди нерухомості). Вона не виплачується пенсіонерам із робочим стажем менш як 33 років або тим, чий щомісячний дохід перевищує 2 700 євро брутто. Середній розмір надбавки становить близько 75 євро на місяць.

Мінімальна пенсія у Франції

Французька пенсійна система складається з двох обов'язкових частин:

  • базова державна пенсія — розраховується на основі кількості кварталів (триместрів), протягом яких людина працювала та сплачувала соціальні внески у Франції;
  • додаткова пенсія — базується на системі балів. Її розмір залежить від типу виконуваної роботи та рівня заробітної плати.

Пенсійні внески у Франції враховуються щокварталу. Кожен відпрацьований та сплачений внесками триместр включається до загальної кількості, яка використовується для розрахунку пенсії.

У Франції запроваджена мінімальна пенсія по старості. Це фінансова допомога для літніх людей з недостатнім рівнем пенсійного забезпечення, що спрямована на забезпечення мінімального рівня життя.

Вона надається особам віком 65 років і старше, які постійно проживають у Франції. У особливих випадках, наприклад, за непрацездатності, виплата може бути призначена раніше.

Мінімальна пенсія по старості видається після перевірки доходів громадянина. З 2025 року вона складає 1 034,28 євро на місяць.

Мінімальна пенсія у Великобританії

Пенсійна система Великобританії включає два основні типи пенсійних виплат: пенсії за віком та пенсії за вислугу років. Перший тип державної допомоги доступний усім громадянам, які досягли встановленого законом пенсійного віку. У 2025 році чоловіки отримують допомогу по старості з 65 років, а жінки з 60 років.

Планується поступове підвищення пенсійного віку: з 2026 до 2028 року він збільшиться до 67 років, а в період з 2037 до 2039 року вік виходу на пенсію буде підвищений до 68 років.

Державна пенсія — це регулярні виплати, розмір яких залежить кількості років сплати внесків у систему соціального страхування через свою зарплату.

Базова (мінімальна) державна пенсія доступна чоловікам, які народилися до 6 квітня 1951 року, та жінкам, які народилися до 6 квітня 1953 року. Максимальна сума складає 169,50 фунтів стерлінгів на тиждень або близько 678 фунтів стерлінгів (802,92 євро) на місяць.

Нова державна пенсія виплачується чоловікам, що народилися 6 квітня 1951 або пізніше, і жінкам, що народилися 6 квітня 1953 або пізніше. Максимальна сума становить 221,20 фунтів стерлінгів на тиждень або близько 884,8 фунта стерлінгів (1047,83 євро) на місяць.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні не будуть переглядатися мінімальні та максимальні пенсії. Уряд прагне зекономити державні кошти під час війни з РФ та скрутної економічної ситуації.

Також у Міністерстві соціальної політики України представили проєкт пенсійної реформи, який запроваджує систему балів за страхові внески. Введення такої системи має усунути проблему несправедливості для людей з однаковим трудовим стажем та зарплатою, але різним часом виходу на пенсію.

Європейський союз пенсії гроші Україна соціальний захист

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