Чернобыльские пенсии в 2025 году — что будет с выплатами

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине начали борьбу с гражданами, которые нелегально получают выплаты от государства. Речь о начислении доплат к пенсионным выплатам людям, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Об этом заявила во время брифинга министр социальной политики Оксана Жолнович.

Читайте также:

Что не так с чернобыльским пенсиями в Украине

Как объяснила чиновница, после аварии на ЧАЭС в 1986 году государство решило финансово поддержать граждан, которые не переселились из зоны отчуждения. Люди начали получать доплаты к своим пенсиям, но со временем начисления оформили граждане, которые вообще не могут претендовать на такую помощь. Например:

статус пострадавших получили украинцы, которые никогда не жили в Чернобыльской зоне, но зарегистрировались в заброшенных домах;

свои схемы мошенники воплощали в судах, поэтому в итоге некоторые граждане получали начисления, размер которых был на уровне трех минимальных зарплат;

организаторы таких схем предоставляли "услуги под ключ", обеспечивая людям фиктивную регистрацию и другие необходимые документы.

Как хотят реформировать систему выплат чернобыльских пенсий в 2025 году

В Минсоце планируют закрепить помощь лишь за теми украинцами, которые в ней действительно нуждаются. Среди них: жители Чернобыльской зоны и ликвидаторы. Министерство уже сделали важные шаги, чтобы прекратить мошенничество с выплатами:

правоохранители открывают уголовные производства и привлекают виновников к ответственности, если факт мошенничества доказан;

если судьи были в сговоре с мошенником, то им тоже могут объявить подозрения.

Ожидается, что надлежащую поддержку получат реальные пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС. Для этого правительство планирует:

повысить гарантии для ликвидаторов;

изменить законодательство в 2025 году;

принять изменения в закон о социальных гарантиях для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

"Правительство предложит системное решение по социальным гарантиям для пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Законопроект будет направлен на усиление защиты реальных пострадавших и устранение возможностей для манипуляций", — подчеркнула Жолнович.

Ранее редакция сайта Новини.LIVE сравнила, каковы минимальные пенсионные выплаты в Украине и странах ЕС. Оказалось, что украинцы получают меньше.

Также мы рассказывали, что в 2025 году в Украине должна начаться пенсионная реформа. Известно, кто будет получать выплаты в более 7 тыс. грн.