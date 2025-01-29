Чернобыльские пенсии в 2025 году — что будет с выплатами

В Украине реформируют выплаты чернобыльцам — что изменится
В Украине начали борьбу с гражданами, которые нелегально получают выплаты от государства. Речь о начислении доплат к пенсионным выплатам людям, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Об этом заявила во время брифинга министр социальной политики Оксана Жолнович.
Что не так с чернобыльским пенсиями в Украине
Как объяснила чиновница, после аварии на ЧАЭС в 1986 году государство решило финансово поддержать граждан, которые не переселились из зоны отчуждения. Люди начали получать доплаты к своим пенсиям, но со временем начисления оформили граждане, которые вообще не могут претендовать на такую помощь. Например:
- статус пострадавших получили украинцы, которые никогда не жили в Чернобыльской зоне, но зарегистрировались в заброшенных домах;
- свои схемы мошенники воплощали в судах, поэтому в итоге некоторые граждане получали начисления, размер которых был на уровне трех минимальных зарплат;
- организаторы таких схем предоставляли "услуги под ключ", обеспечивая людям фиктивную регистрацию и другие необходимые документы.
Как хотят реформировать систему выплат чернобыльских пенсий в 2025 году
В Минсоце планируют закрепить помощь лишь за теми украинцами, которые в ней действительно нуждаются. Среди них: жители Чернобыльской зоны и ликвидаторы. Министерство уже сделали важные шаги, чтобы прекратить мошенничество с выплатами:
- правоохранители открывают уголовные производства и привлекают виновников к ответственности, если факт мошенничества доказан;
- если судьи были в сговоре с мошенником, то им тоже могут объявить подозрения.
Ожидается, что надлежащую поддержку получат реальные пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС. Для этого правительство планирует:
- повысить гарантии для ликвидаторов;
- изменить законодательство в 2025 году;
- принять изменения в закон о социальных гарантиях для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
"Правительство предложит системное решение по социальным гарантиям для пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Законопроект будет направлен на усиление защиты реальных пострадавших и устранение возможностей для манипуляций", — подчеркнула Жолнович.
Ранее редакция сайта Новини.LIVE сравнила, каковы минимальные пенсионные выплаты в Украине и странах ЕС. Оказалось, что украинцы получают меньше.
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