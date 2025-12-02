Зарплати в Україні — виплати посадовців пропонують обмежити 10 мінімалками

Гривневі купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі народні депутати пропонують обмежити розмір заробітної плати посадовців на період дії воєнного стану. У Верховній Раді з'явився відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Ініціатива з обмеження сум зарплат чиновників в Україні

Йдеться про проєкт закону № 14247 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження граничних розмірів оплати праці на період дії воєнного стану".

Серед ініціаторів законопроєкту — народний депутат Микола Тищенко. Нині законопроєкт передали на ознайомлення у профільний Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Документ пропонує обмеження розміру заробітної плати, грошового забезпечення, суддівської винагороди всіх категорій працівників, службових і посадовців установ, закладів та організацій бюджетного сектору, держорганів 10 розмірами мінімальної зарплати, встановленої на 1 число місяця, за який нараховують відповідні виплати. У 2025 році мінімалка дорівнює 8 тис. грн.

"Установити, що тимчасово, на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та до завершення календарного року, в якому воєнний стан буде припинено чи скасовано, заробітна плата, грошове забезпечення... нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати...", — йдеться у тексті законопроєкту.

Скриншот. Джерело: Сайт ВРУ

Що ще пропонує законопроєкт

При цьому автори документа пропонують не враховувати виплату посадовцям допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги для оздоровлення, компенсації за щорічну відпустку, а також суми надбавок та доплат.

Щодо премій та інших стимулюючих виплат, то рекомендують нараховувати понад визначене обмеження розміру зарплати виключно за результатом діяльності відповідних господарських товариств у разі їх прибутковості у розмірі, що не перевищує 20% від суми сплачених підприємством податків за минулий звітний період.

Також у разі економії фонду оплати праці держоргану, суми, що залишилися, не можуть бути використані на виплату премій та інших виплат та за результатами бюджетного року, а мають бути повернені до держбюджету. Контроль за цільовим нарахуванням та виплатою премій працівникам держоргану мають здійснювати органи Казначейської служби.

Вищевказане обмеження пропонують застосовувати для всіх категорій працівників органів місцевого самоврядування, однак воно не повинно поширюватися на заробітну плату, грошове забезпечення військових Збройних Сил та інших працівників силових відомств.

