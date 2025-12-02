Зарплаты в Украине — выплаты чиновников предлагают ограничить 10 минималками

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые народные депутаты предлагают ограничить размер заработной платы чиновников на период действия военного положения. В Верховной Раде появился соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Реклама

Читайте также:

Инициатива по ограничению сумм зарплат чиновников в Украине

Речь идет о проекте закона № 14247 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения граничных размеров оплаты труда на период действия военного положения".

Среди инициаторов законопроекта — народный депутат Николай Тищенко. Сейчас законопроект передали на ознакомление в профильный Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Документ предлагает ограничение размера заработной платы, денежного обеспечения, судейского вознаграждения всех категорий работников, служебных и должностных лиц учреждений, заведений и организаций бюджетного сектора, госорганов 10 размерами минимальной зарплаты, установленной на 1 число месяца, за который начисляются соответствующие выплаты. В 2025 году минималка равна 8 тыс. грн.

"Установить, что временно, на период действия военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденным Законом Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 года № 2102-IX, и до завершения календарного года, в котором военное положение будет прекращено или отменено, заработная плата, денежное обеспечение... начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы...", — говорится в тексте законопроекта.

Скриншот. Источник: Сайт ВРУ

Что еще предлагает законопроект

При этом авторы документа предлагают не учитывать выплату должностным лицам пособия по временной нетрудоспособности, помощи на оздоровление, компенсации за ежегодный отпуск, а также суммы надбавок и доплат.

Что касается премий и других стимулирующих выплат, то рекомендуют начислять сверх определенного ограничения размера зарплаты исключительно по результатам деятельности соответствующих хозяйственных обществ в случае их прибыльности в размере, не превышающем 20% от суммы уплаченных предприятием налогов за прошлый отчетный период.

Также в случае экономии фонда оплаты труда госоргана, оставшиеся суммы не могут быть использованы на выплату премий и других выплат и по результатам бюджетного года, а должны быть возвращены в госбюджет. Контроль за целевым начислением и выплатой премий работникам госоргана должны осуществлять органы Казначейской службы.

Вышеуказанное ограничение предлагают применять для всех категорий работников органов местного самоуправления, однако оно не должно распространяться на заработную плату, денежное обеспечение военных Вооруженных Сил и других работников силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что ПФУ обнародовал показатель средней зарплаты в Украине. Речь идет о сумме, которую используют при определении размера пенсий.

Еще мы писали, что в декабре предприниматели могут обратиться за помощью относительно обеспечения работой внутренних переселенцев. Речь идет о сумме в размере одной минимальной зарплаты.