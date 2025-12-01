Зарплати в Україні — хто отримає допомогу у розмірі однієї мінімалки у грудні

Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

У грудні 2025 року держава нарахує громадянам додаткову грошову допомогу у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Йдеться про програму підтримки роботодавців, які забезпечують роботою внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про те, хто зможе отримати виплати та що змінилось взимку, розповідають Новини.LIVE.

Хто і де отримає виплати на рівні мінімалки у грудні

Згідно з інформацією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, у грудні поточного року українські роботодавці зможуть долучитися до розширеної програми підтримки, що передбачає надання грошової допомоги за працевлаштування внутрішніх переселенців.

Наприкінці року уряд вніс зміни до відповідної програми, збільшивши термін надання грошових компенсацій для роботодавців у прифронтових регіонах за надання роботи людям, які були змушені переїхати з інших міст та сіл через бойові дії.

Отримати компенсації на більш тривалий час зможуть роботодавці, географія діяльності яких охоплює одну з областей:

Дніпропетровську;

Донецьку;

Запорізьку;

Миколаївську;

Сумську;

Харківську;

Херсонську;

Чернігівську.

Сума компенсації буде дорівнювати розміру мінімальної заробітної плати за кожного працевлаштованого переселенця, за якого має сплатитися єдиний внесок на соцстрахування (ЄСВ). ​​

У грудні розмір виплати від держави буде на рівні 8 тис. грн. Тривалість надання компенсацій становитиме замість трьох — шість місяців.

Очікується, що довший термін надання допомоги дозволить більшій кількості ВПО гарантовано мати стабільну та оплачувану роботу.

Як роботодавцям оформити компенсації

Для того, щоб отримати допомогу від держави, необхідно буде виконати кілька вимог. Наприкінці року програма стала більш доступною, оскільки спростили вимоги до подання заяв на компенсації. Нині їх приймають не тільки Центри зайнятості за юрадресою підприємства, а й за місцем здійснення діяльності.

Роботодавці мають зробити такі кроки:

оформити трудові відносини з внутрішніми переселенцями;

написати заяву про компенсацію на держпорталі "Дія"/у центрі зайнятості;

підготувати пакет документів.

Серед необхідних документів мають бути такі:

копія наказу про працевлаштування ВПО;

довідки про нарахування заробітної плати;

документи з підтвердженням статусу переселенця;

копія документа про інвалідність (для працівників з інвалідністю).

Рішення про надання компенсації мають ухвалити протягом п'яти робочих днів з дати подачі заяви, після чого гроші автоматично надійдуть на рахунок.

