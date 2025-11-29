Відео
Середня зарплата для пенсій у жовтні — що змінилося

Середня зарплата для пенсій у жовтні — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 06:10
В Україні зросла середня зарплата, за якою розраховують пенсію — що це означає
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) показав оновлений показник середньої заробітної плати, який використовують під час обчислення майбутніх пенсійних виплат. Він зростає другий місяць поспіль.

За жовтень 2025 року показник середньої зарплати становить 21 578 грн 46 копійок, йдеться на сайті ПФУ

Як змінився показник середньої зарплати в Україні

За даними держструктури, за підсумками вересня 2025 року середня зарплата для розрахунку пенсії була на рівні 21 190 гривень. Отже, у жовтні розмір підвищився на 388 гривень. Йдеться про зростання показника, який використають, щоб обчислити розмір пенсії українців, які йтимуть на заслужений відпочинок у наступні три роки.

Зазначимо, що у попередні місяці показник середньої зарплати змінювався так: 

  • за вересень — 21,19 тис. грн;
  • за серпень — 19,81 тис. грн;
  • за липень — 20,45 тис. грн;
  • за червень — 22,33 тис. грн;
  • за травень — 20,35 тис. грн;
  • за квітень — 19,85 тис. грн;
  • за березень — 19,43 тис. грн;
  • за лютий — 18,59 тис. грн;
  • за січень — 18,66 тис. грн.

Середня зарплата і розмір пенсії

За правилами, для розрахунку береться середня заробітна плата за три роки до року за зверненням за пенсією. Якщо людина має вийти на пенсію у 2025 році, то враховуватимуться показники за 2022–2024 роки, а у 2026-му — за період із 2023 по 2025 роки. Якщо розрахувати середню зарплату на 2025 рік, то результат буде таким:

  • (13,37 тис. грн  + 14,3 тис. грн +17,48 тис. грн)/3 = 45,17 тис. грн/3 = 15,05 тис. грн.

Отриману цифру ПФУ бере у формулу та розраховує пенсію. Для визначення обсягу пенсії беруть до уваги такі показники:

  • набутий страховий стаж (визначається індивідуально);
  • фактичний дохід за кожен місяць стажу (індивідуальний);
  • середня заробітна плата у відповідному місяці стажу (у рік виходу на пенсію буде один для всіх).

Відповідні показники є ключовими складовими формули визначення розміру пенсії:

  • П (розмір пенсії) = С3 (розмір середньої зарплати в Україні за 3 роки) × ІКЗ (індивідуальний коефіцієнт зарплатні) × КС (коефіцієнт страхового стажу).

Якщо фактичний дохід за певний місяць поділити на середню заробітну плату по країні у конкретному місяці, то з'явиться коефіцієнт заробітку.

Раніше ми розповідали про мінімальну пенсію з 1 грудня. Відомо, яку суму нарахують українцям. Також ми писали, які зміни чекають на людей у віці 60+ з 2026 року. Це стосується тих, хто хоче вийти на пенсію

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
