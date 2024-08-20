Цены в Украине вырастут осенью — аграрии назвали ключевые факторы

В Украине прогнозируют рост цен осенью — что уже подорожало
Во Всеукраинском аграрном совете прогнозируют повышение цен на ряд продуктов питания. Главной причиной называют высокие затраты на энергию.
Об этом сообщил глава ВАР Денис Марчук.
Что ждет продукты питания
По его словам, украинские производители должны повышать стоимость агропродукции, поэтому вскоре в супермаркетах и на рынках цены могут снова вырасти.
Марчук отметил, что отключения электричества очень негативно влияют на себестоимость продукции. Так, производимая генераторами энергия обходится в 30 грн/кВт-час.
"Блэкауты возвращаются, и производители будут использовать генераторы, что значительно повышает их затраты. Энергия, которую производят генераторы, стоит до 30 гривен за киловатт, поэтому повышение цен на продукцию неизбежно", — пояснил он.
Чиновник подчеркнул, что среди других факторов, влияющих на подорожание продуктов:
- фактор войны;
- общая инфляция;
- дефицит рабочей силы;
- повышение акцизов на горючее.
Как изменились цены на продукты
По данным Государственной службы статистики, с июля-2023 по июль-2024 стоимость продуктов выросла на 0,9%, существенно — на масло (на 16,1%). Однако есть товары, которые подешевели — цена на яйца упала на 25,6%.
Повысились цены:
- на хлеб — на 10%;
- молоко — на 8,3%;
- сыр и творог — на 7,8%;
- рыбу и продукты из рыбы — почти 6%;
- хлеб и хлебопродукты — на 3%;
- макаронные изделия — на 1,8%.
Упали цены на некоторые продукты:
- овощи — 19,3%;
- масло подсолнечное — 7,6%;
- сахар — 1,9%;
- мясо и мясопродукты — 0,7%.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине наблюдается устойчивая тенденция к снижению стоимости сахара в 2024 году. Из-за определенных особенностей во время войны сладкий продукт обещает стать еще дешевле.
Также мы писали, что в Украине изменились цены на фрукты и овощи. В частности, подорожали картофель и морковь, тогда как цены на арбузы и дыни снизились.
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