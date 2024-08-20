Цены в Украине вырастут осенью — аграрии назвали ключевые факторы

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во Всеукраинском аграрном совете прогнозируют повышение цен на ряд продуктов питания. Главной причиной называют высокие затраты на энергию.

Об этом сообщил глава ВАР Денис Марчук.

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По его словам, украинские производители должны повышать стоимость агропродукции, поэтому вскоре в супермаркетах и на рынках цены могут снова вырасти.

Марчук отметил, что отключения электричества очень негативно влияют на себестоимость продукции. Так, производимая генераторами энергия обходится в 30 грн/кВт-час.

"Блэкауты возвращаются, и производители будут использовать генераторы, что значительно повышает их затраты. Энергия, которую производят генераторы, стоит до 30 гривен за киловатт, поэтому повышение цен на продукцию неизбежно", — пояснил он.

Чиновник подчеркнул, что среди других факторов, влияющих на подорожание продуктов:

фактор войны;

общая инфляция;

дефицит рабочей силы;

повышение акцизов на горючее.

Как изменились цены на продукты

По данным Государственной службы статистики, с июля-2023 по июль-2024 стоимость продуктов выросла на 0,9%, существенно — на масло (на 16,1%). Однако есть товары, которые подешевели — цена на яйца упала на 25,6%.

Повысились цены:

на хлеб — на 10%;

молоко — на 8,3%;

сыр и творог — на 7,8%;

рыбу и продукты из рыбы — почти 6%;

хлеб и хлебопродукты — на 3%;

макаронные изделия — на 1,8%.

Упали цены на некоторые продукты:

овощи — 19,3%;

масло подсолнечное — 7,6%;

сахар — 1,9%;

мясо и мясопродукты — 0,7%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине наблюдается устойчивая тенденция к снижению стоимости сахара в 2024 году. Из-за определенных особенностей во время войны сладкий продукт обещает стать еще дешевле.

Также мы писали, что в Украине изменились цены на фрукты и овощи. В частности, подорожали картофель и морковь, тогда как цены на арбузы и дыни снизились.