Індекс споживчих цін в Україні — Держстат оновив дані

Соняшникова олія. Фото: ua.depositphotos.com

За підсумками липня 2024 року річна інфляція в Україні прискорилася до 5,4%, досягнувши нового максимуму з початку року. Однак споживчі ціни в країні залишилися стабільними за місяць (0% зростання порівняно з 2,2% у червні). Продуктовий ринок демонстрував дефляцію (-0,6% за місяць), хоча ціни на деякі продукти, зокрема цукор, все ще зростали, і загалом ціни на продукти піднялися на 1,2% за рік.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

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На що зросли ціни

Незважаючи на загальну продуктову дефляцію, в липні деякі продукти харчування подорожчали. Найбільше зросли ціни на такі продукти:

цукор — плюс 12,1% (це не перебило річне зниження ціни на цукор на 1,9%);

соняшникова олія — 2,9% (за рік все одно подешевшало на 7,6%);

хліб — 2,8% (подорожчання протягом року — вже 10%).

У липні найбільше подешевшали овочі та яйця — на 19,6% та 11,4% відповідно. Ціни на сало та м’ясо птиці знизилися, але не суттєво.

Зміни споживчих цін. Джерело: Держстат

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1%, при цьому тютюнові вироби подорожчали на 1,3%, а алкогольні напої — на 0,7%. Водночас одяг і взуття подешевшали на 3,7%, зокрема одяг — на 4,1%, а взуття — на 3,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7%, що в основному зумовлено подорожчанням проїзду в автомобільному пасажирському транспорті на 0,8% та зростанням цін на пальне і мастила на 0,6%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році відбуватимуться такі валютні курсові коливання, що дадуть можливість контролювати інфляційні очікування та досягнути цілі з інфляції з прогнозованих 8,7% до 5%. Відомо, коли чекати зниження споживчих цін.

Також ми розповідали, що попри те, що паління — це шкідлива звичка, вона масово розповсюджена серед людей. Видів цигарок на прилавках більше, ніж видів фруктів. А ціни на сигарети, стіки для айкоса чи одноразки зростають постійно, однак і це не зупиняє курців.