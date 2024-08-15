Ціни на цукор у магазинах — українцям спрогнозували падіння вартості у 2024 році

Полиці з продуктами. Фото: inkorr.com

В Україні спостерігається стійка тенденція до зниження у вартості цукру у 2024 році. Через певні особливості під час війни солодкий продукт обіцяє стати ще дешевшим.

Про це повідомляють у Всеукраїнській аграрній раді (ВАР).

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Ситуація з цінами на цукор

Як зазначають експерти, цього року знижуються відпускні ціни на цукор. Зараз опустились до рівня 26,5 – 27,5 грн за кілограм. Відповідну тенденцію пов'язують з не так накопиченням обсягів запасів цукру в країні, як із труднощами з експортним постачанням.

Так, протягом серпня країна експортувала тільки 3-4 тис. тонн цукру. Це вважається критично низьким показником. Для порівняння — два місяці тому українці експортували 100 тис. тонн.

"Український ринок цукру стикається з труднощами, оскільки тепер ми повністю орієнтовані на внутрішній споживчий попит", — повідомляють аналітики.

Оскільки надалі очікується зростання виробництва цукру в країні, це спричинить накопичення більших запасів.

Через обмеження експорту у країни Європи виробникам потрібно шукати альтернативні ринки для збуту своєї продукції, проте нового сезону Європа теж збільшить виробництво цукру, що може ускладнити реалізацію продукції на світовому рівні.

В умовах подальшої нестабільності на світових ринках та локального надлишку, внутрішні ціни на солодкий продукт можуть надалі перебувати під тиском.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні змінилися ціни на окремі фрукти та овочі. Зокрема, подорожчали картопля та морква, тоді як ціни на кавуни та дині знизилися.

Також ми писали, що в Україні у серпні 2024 року фермери оновили ціни на овочі з так званого "борщового набору". Неочікувано в розпал сезону злетіли в ціні картопля, морква та помідори.