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В Україні популярну літню ягоду продають за безцінь — що стало доступнішим

7 серпня 2024 09:37
Ксенія Симонова - Редактор
Кавуни у 2024 році продають за безцінь — скільки коштує ягода
Покупці вибирають фрукти на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні за останній тиждень кавуни подешевшали ще на третину. Виробники змушені рекордно знижувати ціни та збувати літню ягоду на внутрішньому ринку фактично за безцінь.

Про це інформують аналітики видання EastFruit.

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Зазначається, що покращення погодних умов дозволило виробникам кавунів пришвидшити збиральні роботи, що призвело до різкого нарощення пропозиції на ринку. Тепер пропонують продукцію за 3-8 грн/кг.

Збір баштанних спостерігається в усіх без винятку регіонах України, як у центрі, так і на заході. Негативна цінова динаміка ще зберігатиметься, адже пропозиція набирає обертів.

За словами учасників ринку, ситуація ускладнена тим, що ключову частку пропозиції становить продукція великих габаритів, на яку попит доволі слабкий. Ціни на ягоду вагою понад 5 кг перебуватимуть на низькому рівні, адже фермери намагатимуться прискорити темпи реалізації.

"Оптові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі такого кавуна до мінімуму, посилаючись на вкрай невисокі темпи продажів у роздріб", — додають експерти.

У серпні 2024 року кавун в Україні коштує у середньому на 60% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

 

ціни на кавуни у 2024 році
Графіка. Джерело: east-fruit

Що ще треба знати

Нагадаємо, ціни на борщовий набір в Україні в основному мають тенденцію до зниження. Це зумовлено сезонністю більшості продуктів, які входять до складу цього набору.

Також ми писали, що експерти аграрної галузі прогнозують, що ціни на продукти в Україні можуть значно зрости вже цієї осені. Однією з ключових причин є зростання витрат на використання генераторів як альтернативних джерел електроенергії.

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