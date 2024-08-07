Арбузы в 2024 году продают за бесценок — сколько стоит ягода

Покупатели выбирают фрукты на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине за последнюю неделю арбузы подешевели еще на треть. Производители вынуждены рекордно снижать цены и сбывать летнюю ягоду на внутреннем рынке фактически за бесценок.

Об этом информируют аналитики издания EastFruit.

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Причины резкого снижения цен на арбузы

Улучшение погодных условий позволило производителям арбузов ускорить уборочные работы, что привело к резкому наращиванию предложения на рынке. Теперь предлагают продукцию за 3-8 грн/кг.

Сбор бахчевых наблюдается во всех регионах Украины, как в центре, так и на западе. Отрицательная ценовая динамика еще будет сохраняться, ведь предложение набирает обороты.

По словам участников рынка, ситуация усложнена тем, что ключевую долю предложения составляет продукция больших габаритов, на которую спрос достаточно слаб. Цены на ягоду весом более 5 кг будут находиться на низком уровне, ведь фермеры будут ускорять темпы реализации.

"Оптовые компании и розничные сети сокращают закупки такого арбуза до минимума, ссылаясь на крайне невысокие темпы продаж в рознице", — добавляют эксперты.

В августе 2024 года арбуз в Украине стоит в среднем на 60% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Графика. Источник: east-fruit

Что еще нужно знать

Напомним, цены на борщевой набор в Украине в основном имеют тенденцию к понижению. Это обусловлено сезонностью большинства продуктов, входящих в состав этого набора.

Также мы писали, что эксперты аграрной отрасли прогнозируют, что цены на продукты в Украине могут значительно вырасти уже этой осенью. Одной из ключевых причин является рост затрат на использование генераторов в качестве альтернативных источников электроэнергии.