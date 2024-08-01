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Ціни на продукти в Україні суттєво зростуть — на скільки подорожчає харчування восени

1 серпня 2024 12:16
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В Україні подорожчають продукти — коли та на скільки піднімуть ціни
Відкриття супермаркету. Фото: rau.ua
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Експерти аграрної галузі прогнозують, що ціни на продукти в Україні можуть значно зрости вже цієї осені. Однією з ключових причин є зростання витрат на використання генераторів як альтернативних джерел електроенергії.

Про це розповідає Liga.net.

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На скільки подорожчають продукти

Експерти прогнозують, що ціни на продукти можуть зрости від 5% до 10% вже цієї осені. Це пов'язано з подорожчанням логістичних витрат.

У Спілці молочних підприємств України оцінюють зростання витрат на генератори в межах 5-7%. Інші переробні підприємства агропродукції повідомляють про можливе зростання собівартості до 10%.

Найімовірніше, українці побачать підвищення цін у магазинах вже у вересні. Це відбудеться на фоні сезонного зниження загального чеку, тому споживачі можуть спочатку не помітити ці зміни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, наразі ціни на борщовий набір в Україні в основному мають тенденцію до зниження. Це зумовлено сезонністю більшості продуктів, які входять до складу цього набору.

Ми також повідомляли, що з початку року в Україні зросли ціни виробників на напої, які є серед найпопулярніших споживчих товарів, зокрема на мінеральну негазовану воду та пиво. При цьому вартість бренді та інших міцних напоїв залишилася майже незмінною.

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