Ціни в Україні — кавуни та дині дешевшають через спеку

Кавуни та дині на прилавку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні через аномальну спеку та перепади температури дешевшають кавуни та дині. Ціни зменшились майже вдвічі проти 2023 року.

Про це повідомляє видання Seeds.

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Як зазначає видання, сильна спека негативно вплинула на сезон кавунів і динь. Виробники прагнуть їх швидше продати, побоюючись псування. У зв'язку з цим змушені знижувати ціни.

За словами Богдана Духницького з Інституту аграрної економіки, цього року практично по всіх їх видах ягід фактичний урожай менший очікуваного.

"Спека є однією з причин, чому виробники кавунів й динь прагнуть їх швидше продати, побоюючись псування, тому ціни на них у порівнянні з минулим роком зменшились майже вдвічі", — пояснює експерт.

Які ціни на кавуни та дині у серпні

Нині на ринках кавуни продають від 11 до 25 гривень за кілограм, а вартість динь дещо вища — від 30 до 85 гривень за кілограм.

Зокрема, кавуни магазині Novus продають за ціною 14,99 гривні за кілограм, у Сільпо — за 15 гривень. Водночас диня в магазині Novus коштує від 47,99 гривні за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на борщовий набір в Україні в основному мають тенденцію до зниження. Це зумовлено сезонністю більшості продуктів, які входять до складу цього набору.

Раніше ми писали, що в Україні не всі продукти будуть дорожчати найближчими місяцями через енергетичні проблеми. Проте загальна тенденція до зростання цін на 3-5% все ще залишається ймовірною.