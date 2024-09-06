Газ в Україні продовжує дорожчати — в Мінекономіки оприлюднили ціну

Працівник енергосфери. Фото: ugv.com.ua

В Україні у серпні 2024 року фактична вартість реалізації природного газу зросла на 2,3%. Блакитне паливо коштує 12,99 тис. гривень за одну тис. кубометрів без ПДВ.

Такі дані оприлюднило Міністерство економіки.

Читайте також:

Як змінились ціни на блакитне паливо у 2024 році

Згідно з опублікованими даними, природний газ дорожчає четвертий місяць поспіль після падіння цін протягом пів року.

"Обчислено фактичну ціну реалізації для газу природного, видобутого в Україні з 1 серпня 2022 року, що видобувається платниками рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, яка на серпень 2024 року становить 12 994,71 грн за 1 тис. м3", — йдеться у повідомленні.

У 2024 році блакитне паливо коштує дорожче, ніж у серпні 2023 року. Тоді середня ціна перебувала на рівні 12,5 тис. гривень.

Джерело: дані Мінекономіки

Які ціни на паливо у єврозоні

Вартість блакитного палива у країнах Європейського Союзу перебуває на рівні 415 доларів за одну тис. кубометрів (17 тис. гривень). Ціни почали останнім часом знижуватися.

Як повідомляють експерти, зростання імпорту зрідженого газу та рекордні запаси обсягів палива допомогли зняти деякі побоювання щодо постачань. У серпні ціни зросли до максимуму з грудня через ситуацію у Курській області та переходу газовимірювальної станції (ГВС) "Суджа" під контроль України.

За інформацією НБУ, вартість газу у країнах єврозони підскочили під впливом ескалації геополітичних конфліктів на тлі значного попиту з боку азійських країн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, споживачам природного газу можуть нараховувати завищені обсяги споживання ресурсу. Експерти розповіли, у яких випадках таке можливо і як уникнути переплати.

Раніше ми писали, що українці восени 2024 року, попри заборону на підвищення тарифів на основні житлово-комунальні послуги, отримають більші суми в платіжках. При цьому частині з них доведеться більше платити за електроенергію, а декому — за воду.