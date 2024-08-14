Нафтогаз зробив попередження перед холодним сезоном — за що треба заплатити 1 тис. грн

Газова побутова плита. Фото: РБК-Україна

Головна компанія-газопостачальник країни "Нафтогаз" рекомендує споживачам ресурсу підготуватися до нового опалювального сезону. Йдеться про перевірку газового обладнання, яка обійдеться у близько 1 тис. гривень.

Про це йдеться на сайті компанії.

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Нафтогаз закликає до підготовки до холодного сезону

Компанія-газопостачальник "Нафтогазу", яка обслуговує 98% споживачів газу, розповіла про необхідність комплексної підготовки до холодного сезону. Бажано перевірити газове обладнання у житлі, де використовуються індивідуальні котли. Для цього українці повинні з власної ініціативи звернутися до оператора газорозподільних мереж. Там можна замовити відповідну послугу.

"Перед кожним опалювальним сезоном власники будинків та квартир, де є газове опалення, мають упевнитися в справності централізованих мереж та приладів. Для цього власникам помешкання або головам багатоквартирних будинків треба подати заявку до місцевого облгазу, щоб фахівець провів перевірку. Результатом буде видача актів, які свідчитимуть про задовільний стан вентиляційних каналів, газорозподільних систем та приладів. У разі виникнення проблем спеціаліст надасть рекомендації щодо їх вирішення", — йдеться у повідомленні.

Відповідний алгоритм дій передбачений Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими Міністерством енергетики.

У 2024 році коштує перевірка газового обладнання близько 1 тис. гривень, пише napensii.ua.

Як зрозуміти, що обладнання вимагає перевірки

Фахівці пояснюють, що перевірку справності індивідуальних газових котлів необхідно здійснювати на регулярній основі. Найкращий час — перед початком нового опалювального сезону. Це стане запорукою забезпечення тепла у будинку у холодний період.

Спеціалісти Нафтогазу радять, окрім перевірки газових котлів, переконатися у справності колонок та газових приладів.

Також можна самому здійснити попередній огляд у вигляді:

тестування газової труби на наявність витоку палива, обробивши всі стики мильним розчином. Якщо є бульбашки — треба повідомити газову службу;

перевірки тяги в димарі, піднісши запалений сірник до димоходу, якщо дим не витягується – треба прочистити самостійно чи викликати фахівця;

перевірки вентиляційних каналів, піднісши шматок паперу до вентиляції, якщо він не прилипає до решітки – циркуляцію повітря необхідно відновити.

Здійснення профілактики, обслуговування та професійного догляду за газовим обладнанням дозволить уникнути небажаних ситуацій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз" масово скаржаться на некоректні суми у комунальних квитанціях. Також просять компанію пояснити, у зв'язку з чим стався тотальний збій.

Раніше ми писали, що в Україні більшість споживачів комунальних послуг може не звертатися за перерахунком житлової субсидії через підвищення тарифів. Однак деяким громадянам допомогу не перерахують автоматично, тому необхідно повторно звернутись до Пенсійного фонду.