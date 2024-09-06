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В Украине подорожал природный газ — обновленные данные Минэкономики

6 сентября 2024 12:18
Ксения Симонова - Редактор
Газ в Украине продолжает дорожать — в Минэкономики обнародовали цену
Работник энергосферы. Фото: ugv.com.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в августе 2024 г. фактическая стоимость реализации природного газа выросла на 2,3%. Голубое топливо стоит 12,99 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

Такие данные обнародовало Министерство экономики.

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Согласно опубликованным данным, природный газ дорожает четвертый месяц подряд после падения цен в течение полугода.

"Вычислена фактическая цена реализации для газа природного, добытого в Украине с 1 августа 2022 года, добываемого плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа, которая на август 2024 года составляет 12 994,71 грн за 1 тыс. м3", — говорится в сообщении.

В 2024 году голубое топливо стоит дороже, чем в августе 2023 года. Тогда средняя цена была на уровне 12,5 тыс. гривен.

 

цены на газ
Источник: данные Минэкономики

Какие цены на топливо в еврозоне

Стоимость голубого топлива в странах Европейского Союза находится на уровне 415 долларов за 1 тыс. кубометров (17 тыс. гривен). Цены начали в последнее время снижаться.

Как сообщают эксперты, рост импорта сжиженного газа и рекордные запасы объемов топлива помогли снять некоторые опасения по поводу поставок. В августе цены выросли до максимума с декабря из-за ситуации в Курской области и перехода газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" под контроль Украины.

По информации НБУ, стоимость газа в странах еврозоны подскочила под влиянием эскалации геополитических конфликтов на фоне значительного спроса со стороны азиатских стран.

Что еще стоит знать

Напомним, потребителям природного газа могут начисляться завышенные объемы потребления ресурса. Эксперты рассказали, в каких случаях это возможно и как избежать переплаты.

Ранее мы писали, что украинцы осенью 2024, несмотря на запрет на повышение тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги, получат большие суммы в платежках. При этом части из них придется больше платить за электроэнергию, а некоторым — за воду

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