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Українці мають приготуватися — оприлюднено осінні ціни на ЖКП

6 вересня 2024 08:28
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на комунальні послуги восени 2024 року — скільки доведеться платити українцям
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці восени 2024 року, попри заборону на підвищення тарифів на основні житлово-комунальні послуги, отримають більші суми в платіжках. При цьому частині з них доведеться більше платити за електроенергію, а декому — за воду.

Про те, де і чому збільшиться вартість послуг, розповідає видання "Новини.LIVE".

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Вартість електроенергії восени

Попри те, що влітку уряд зафіксував новий тариф на електричну енергію для населення на цілий рік (до травня 2025 року), підвищивши з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год, дехто з українців заплатить суттєво більше восени.

Це станеться у разі продовження відключення електропостачання. Йдеться про тих громадян, які перейшли на зарядні системи типу "екофлоу". За словами експертів з енергетики, вартість такої електрики буде сягати 14-15 грн/кВт-год. Водночас, енергоресурс від генераторів буде ще дорожчий — близько 20 грн.

За словами фахівців, окрім витрат на генератори, їхні власники муситимуть додатково витрачати гроші на пальне до нього. У разі технічних проблем — ремонт такого обладнання вдарить по гаманцях.

Ціни на блакитне паливо

Щодо вартості природного газу, то восени вона залишиться незмінна. Зокрема, для клієнтів ГК "Нафтогаз Україна", що обслуговує 98% побутового сектору, тариф становитиме 7,96 грн/куб. м.

Така ціна зафіксована щонайменше до травня 2025 року. Також під час воєнного стану діє мораторій на підвищення його вартості. Проте надалі, за оцінкою Національного банку, вартість блакитного палива може почати підвищуватися.

Решта постачальників запропонують восени такі ціни на природний газ: від 7,7 до 9,9 грн/куб. м.

Ціни на водопостачання

Восени ціни на водопостачання та водовідведення у великих містах залишаться на колишньому рівні. Проте, оскільки влада невеликих міст має право діяти на власний розсуд, без погодження тарифів з регулятором,  багато з них переглядають ціни на воду.

Зокрема, у низці міст Київської області громадяни отримають суттєво вищі суми до сплати, адже тамтешня влада вирішила оновити тарифи на воду. Так, у Білогородській територіальній громаді вартість централізованого водопостачання обійдеться на 15% дорожче, а водовідведення — на 47%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні платитимуть підвищений тариф за електричну енергію у 4,32 грн/кВт-год, встановлений на початку літа 2024 року. Водночас, є можливість скористатися пільгами, субсидіями та особливостями тарифу, таким чином зменшивши кінцеві суми у комунальних платіжках.

Також ми писали, що споживачам природного газу можуть нараховувати завищені обсяги споживання ресурсу. Експерти розповіли, у яких випадках таке можливо і як уникнути переплати.

тарифи комунальні послуги ЖКГ електроенергія вода газ ціни

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