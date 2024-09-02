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Українці переплачують за газ — у яких випадках нараховують зайві кубометри

2 вересня 2024 22:47
Ксенія Симонова - Редактор
Переплата за газ — чому українцям нараховують зайві кубометри
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українським споживачам природного газу можуть нараховувати завищені обсяги споживання ресурсу. Експерти розповіли, у яких випадках таке можливо і як уникнути переплати.

Про це інформує портал "ГазПравда".

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Як зазначається, громадяни переплачують за газ у разі ігнорування передачі показників. Річ у тім, що відповідна інформація є "підставою для нарахування оплати за блакитне паливо".

"Якщо ігноруватимете передачу показників, отримаєте в платіжках усереднені дані. Які можуть виявитися вищими за реально спожитий обсяг. Все порахують на підставі т.зв. планового щомісячного обсягу споживання — середнього споживання за попередні 3 роки", — наголошують експерти.

Передавати дані лічильника необхідно навіть тоді, коли ніхто не проживає за конкретною адресою чи не користується газом. Інакше оператор рахуватиме спожитий природний газ за плановими обсягами і тоді виникне заборгованість.

Тобто потрібно щомісяця фіксувати один і той же показник лічильника для уникнення нарахувань. Також можна подати заяву чи поінформувати в телефонному режимі, що за конкретною адресою ніхто не проживає.

Як уникнути більших сум у платіжках

За словами фахівців, щоб уникнути більших сум у комунальних квитанціях, слід вчасно передавати дані лічильника газовикам. Здійснювати це необхідно щомісяця з 1 по 5 число.

Клієнти можуть передавати показники в особистому кабінеті оператора "Газорозподільні мережі України", якщо він є постачальником у конкретному регіоні.

Є локальні оператори, які працюють у Києві, Одеській чи Полтавській областях.

"У такому разі передавати показники лічильника потрібно за допомогою сервісу місцевого оператора", — наголошують експерти.

Окрім того, клієнти ГК "Нафтогаз" можуть передавати дані лічильника за допомогою чат-бота gas.ua, навіть по телефону, зателефонувавши чи надіславши SMS-повідомлення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, постачальники газу в Україні оголосили тарифи на вересень. Більшість споживачів купуватимуть блакитне паливо за стабільною ціною 7,96 грн за кубометр, хоча декому вдасться платити менше.

Також ми писали, що за словами народного депутата Сергія Нагорняка, в Україні вартість електричної енергії може суттєво знизитися у найближчі роки. Це може статися за певних умов.

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ газ

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