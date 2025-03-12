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В Україні подорожчала комуналка — які суми у платіжках

12 березня 2025 08:50
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на комуналку в Україні змінились — що подорожчало найбільше
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні за останній рік суттєво подорожчали житлово-комунальні послуги. Особливу роль у цьому зіграли тарифи на електричну енергію, яка обходиться на 63,6% дорожче.

Про це свідчить інформація Державної служби статистики.

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Як змінились тарифи в Україні за рік

За даними Держстату, у період з лютого минулого року до лютого 2025 року тарифи загалом підвищились на 19,3%.

Окрім електроенергії, зросли ціни на такі комунальні послуги:

  • на 10,7% — за вивезення побутових відходів;
  • на 9,6% — за послугу з управління багатоквартирними будинками;
  • на 3,5% — за утримання та ремонт житла;
  • на 0,7% — за водопостачання;
  • на 0,6% — за каналізацію.

Проте вартість низки інших послуг залишилася на колишньому рівні. А саме:

  • на природний газ;
  • на гарячу воду;
  • на опалення.
тарифи на ЖКГ
Тарифи в Україні. Джерело: Держстат

Тарифи після опалювального сезону

Як запевнили в уряді, після завершення опалювального сезону тарифи на послуги ЖКГ мають залишитися на колишньому рівні. Зокрема, після 30 квітня українці продовжать платити за електроенергію 4,32 грн за 1 кВт-год.

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", — заявили у Кабінеті міністрів.

Так само буде коштувати природний газ та гаряча вода завдяки дії мораторію на підвищення цін.

Раніше ми повідомляли, що у травні деякі українці почнуть платити більше за електричну енергію. Йдеться про тих, у кого є електричне опалення, адже наприкінці квітня завершиться дія спеціального тарифу.

Також ми писали, що в ДТЕК попередили, кому можуть загрожувати неправильні підрахунки щодо оплати електроенергії. Це може статися через прилад обліку, що показує дані про спожитий ресурс. 

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