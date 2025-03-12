Тарифы на коммуналку в Украине изменились — что подорожало больше всего

В Украине подорожала коммуналка — какие суммы в платежках
В Украине за последний год существенно подорожали жилищно-коммунальные услуги. Особую роль в этом сыграли тарифы на электрическую энергию, которая обходится на 63,6% дороже.
Об этом свидетельствует информация Государственной службы статистики.
Как изменились тарифы в Украине за год
По данным Госстата, в период с февраля прошлого года до февраля 2025 года тарифы в целом повысились на 19,3%.
Кроме электроэнергии, выросли цены на такие коммунальные услуги:
- на 10,7% — за вывоз бытовых отходов;
- на 9,6% — за услугу по управлению многоквартирными домами;
- на 3,5% — за содержание и ремонт жилья;
- на 0,7% — за водоснабжение;
- на 0,6% — за канализацию.
Однако стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне. А именно:
- на природный газ;
- на горячую воду;
- на отопление.
Тарифы после отопительного сезона
Как заверили в правительстве, после завершения отопительного сезона тарифы на услуги ЖКХ должны остаться на прежнем уровне. В частности, после 30 апреля украинцы продолжат платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт-ч.
"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — заявили в Кабинете министров.
Так же будет стоить природный газ и горячая вода благодаря действию моратория на повышение цен.
Ранее мы сообщали, что в мае некоторые украинцы начнут платить больше за электрическую энергию. Речь идет о тех, у кого есть электрическое отопление, ведь в конце апреля завершится действие специального тарифа.
Также мы писали, что в ДТЭК предупредили, кому могут грозить неправильные подсчеты в оплате электроэнергии. Это может произойти из-за прибора учета, показывающего данные о потребленном ресурсе.
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