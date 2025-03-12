Тарифы на коммуналку в Украине изменились — что подорожало больше всего

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине за последний год существенно подорожали жилищно-коммунальные услуги. Особую роль в этом сыграли тарифы на электрическую энергию, которая обходится на 63,6% дороже.

Об этом свидетельствует информация Государственной службы статистики.

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По данным Госстата, в период с февраля прошлого года до февраля 2025 года тарифы в целом повысились на 19,3%.

Кроме электроэнергии, выросли цены на такие коммунальные услуги:

на 10,7% — за вывоз бытовых отходов;

на 9,6% — за услугу по управлению многоквартирными домами;

на 3,5% — за содержание и ремонт жилья;

на 0,7% — за водоснабжение;

на 0,6% — за канализацию.

Однако стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне. А именно:

на природный газ;

на горячую воду;

на отопление.

Тарифы в Украине. Источник: Госстат

Тарифы после отопительного сезона

Как заверили в правительстве, после завершения отопительного сезона тарифы на услуги ЖКХ должны остаться на прежнем уровне. В частности, после 30 апреля украинцы продолжат платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт-ч.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — заявили в Кабинете министров.

Так же будет стоить природный газ и горячая вода благодаря действию моратория на повышение цен.

Ранее мы сообщали, что в мае некоторые украинцы начнут платить больше за электрическую энергию. Речь идет о тех, у кого есть электрическое отопление, ведь в конце апреля завершится действие специального тарифа.

Также мы писали, что в ДТЭК предупредили, кому могут грозить неправильные подсчеты в оплате электроэнергии. Это может произойти из-за прибора учета, показывающего данные о потребленном ресурсе.