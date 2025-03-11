Ціни на електрику в Україні у травні зміняться — кого торкнеться

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у травні 2025 року подорожчає електрична енергія для частини громадян. Йдеться про скасування спеціального тарифу для тих, у кого в оселі є електричне опалення.

Про це йдеться у матеріалах постачальника електроенергії та газу Yasno.

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За чинним законодавством, для населення та колективних побутових споживачів з електроопаленням встановлені знижені тарифи на електроенергію у період з 1 жовтня до 30 квітня. Нині вартість ресурсу для такої категорії населення становить 2,64 грн за кВт-год на 2 тис. кВт-год за місяць, а з 1 травня тариф дорівнюватиме 4,32 грн за кВт-год.

Український уряд постановою №37 від 17 січня 2025 року змінив механізм застосування фіксованої ціни для споживачів, які мають електроопалення. У зв'язку з цим змінився підхід у тарифах:

на обсяг споживання до 2 тис. кВт-год включно — 2,64 грн за кВт-год;

на обсяг споживання понад 2 тис. кВт-год — 4,32 грн за кВт-год.

Загальний тариф на світло у травні

Нині в Україні діє тариф на електроенергію, встановлений в рамках постанови уряду № 632 від 31 травня 2024 року. Його термін завершиться наприкінці квітня. З 1 травня Кабмін або пролонгує стару вартість, або встановить нову на наступний рік.

Раніше у Верховній Раді заявили, що поки що питання підвищення тарифів на електроенергію не розглядають. За словами голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Андрія Геруса, наразі в уряді не планують оновлювати ціни на основні комунальні послуги. Він зауважив, що правила щодо тарифів в Україні не є однаковими для всіх послуг: деякі залишаються незмінні з 2021 року, а деякі переглядали кілька разів під час війни. Так, тариф на електрику підвищився суттєво вже двічі.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК розповіли, кому загрожують неправильні підрахунки електроенергії. Таке можливо через лічильник, що показує дані про споживання ресурсу.

Також ми повідомляли, що громадяни цього року отримають "третю платіжку". Доведеться платити за послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.