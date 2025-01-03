Третя платіжка за газ — Нафтогаз пояснив, коли чекати у 2025 році

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли споживачам, коли чекати на так звану "третю платіжку" за блакитне паливо у 2025 році. Йдеться про оплату за нову послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

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Надходження "третіх платіжок" за газ у 2025 році

Клієнти компанії розповіли про появу у січні 2025 року додаткової суми до сплати у списку оновлених комунальних квитанцій від газорозподільчих мереж. Представників "Нафтогазу" попросили пояснити, за що саме необхідно платити.

Так, одна з клієнток з Чернівців опублікувала "третю платіжку" за послугу "Технічне обслуговування ВБСГ", яка надійшла 01.01.2025 року. В ній вказана сума до сплати у розмірі 183,87 грн.

"Скажіть, будь ласка, що це за нова платіжка?", — звернулась клієнтка на сторінці компанії у соцмережі.

Скриншот. Джерело: Нафтогаз у соцмережах

Коли та кому з українців слід чекати на "треті платіжки"

У ГК "Нафтогаз" пояснили, що раніше Міністерство енергетики затвердило "Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку", який розроблений згідно зі статтею 19 закону "Про житлово-комунальні послуги". У документі прописані вимоги щодо виконання робіт з техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

"Тобто, третя платіжка — це рахунок за обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання", — повідомили представники компанії.

Як правило, формування рахунку відбувається у тому році та місяці, коли заплановане здійснення фахівцями технічного обслуговування.

Розрахунки на оплату клієнти отримуватимуть у тому місяці, у якому буде проводитись технічне обслуговування за визначеним графіком. Таку оплату будуть нараховувати лише один раз на три або п'ять років.

"Звертаємо Вашу увагу, що реквізити за оплату ТО ВБСГ відрізняються від реквізитів за розподіл природного газу. Сплачувати за послугу необхідно згідно з квитанцією за технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання", — пояснили у Нафтогазі.

Сума в платіжці буде залежати від регіону, протяжності загальних мереж у будівлі, кількості квартир.

Відповідні оголошення на будинках від газорозподільчих мереж мають розміщуватися за десять днів до проведення технічного обслуговування.

Отримати більш детальну інформацію з приводу цього питання можна конкретно у свого Оператора ГРМ, оскільки така функція перебуває у його компетенції.

Нагадаємо, раніше у Нафтогазі заявили, що зупинка транзиту газу територією України, не матиме впливу на тарифи для простих українців. Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" закінчився 1 січня 2025 року.

Також ми писали, що у Міненерго пояснили, що означає кінець транзиту природного газу РФ. Там теж запевнили, що це не торкнеться громадян, адже держава буде забезпечувати газом і теплом домівки.