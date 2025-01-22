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В Україні знизився один з тарифів — хто заплатить менше

22 січня 2025 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи в Україні — хто зможе платити менше за електроенергію
Комунальні квитанції та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні частина громадян зможе платити суттєво менше за один з тарифів на житлово-комунальні послуги. Йдеться про споживачів, які використовують електроопалювальні установки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

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Відповідно до ухваленого рішення, громадяни платитимуть повний тариф за обсяг електроенергії, що перевищує ліміт у 2 тис. кВт/год. Решта обійдеться у 2,64 грн.

Уряд забезпечив громадянам незмінність тарифу на електроенергію до кінця опалювального сезону на рівні 4,32 грн за кВт-год. Існує пільговий тариф у 2,64 грн для населення, що використовує електроопалювальні установки. Раніше ним могли користуватися ті, хто споживає до 2 тис. кВт-год щомісяця. Однак дехто споживав більше ліміту й платив повний тариф.

Тобто раніше споживачам з електроопалювальними установками необхідно було вкластися в ліміт в 2 тисячі кВт/год, щоб мати право на знижку.

Для виправлення цього, уряд ухвалив постанову про диференціацію пільгового тарифу завдяки механізму ПСО. Відповідний крок став частиною комплексної допомоги українцям, яка діє цього року.

Як змінився тариф на електроенергію

Наприкінці травня 2024 року в Україні підвищили тариф на електроенергію для населення на близько 60%, до 4,32 грн/кВт-год.

Водночас, під час опалювального періоду 2024-2025, з 1 жовтня по 30 квітня, передбачалась дія пільгового тарифу для споживачів, які користуються електроопалювальними установками, на рівні 2,64 грн/кВт год за умови споживання до 2 тис. кВт-год електроенергії щомісяця.

Нагадаємо, тариф на електроенергію буде триматися в країні на рівні 4,32 грн за кВт/год до травня 2025 року. Після чого ціни можуть зрости.

Також ми писали, що українці повинні платити за доставку газу навіть за умови його невикористання. Якщо громадяни проігнорують вимогу — на них зможуть подати до суду.

тарифи комунальні послуги ЖКГ електроенергія ціни в Україні

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