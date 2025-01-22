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В Украине снизился один из тарифов — кто заплатит меньше

22 января 2025 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы в Украине — кто сможет платить меньше за электроэнергию
Коммунальные квитанции и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине часть граждан сможет платить существенно меньше за один из тарифов на жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о потребителях, которые используют электроотопительные установки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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В соответствии с принятым решением, граждане будут платить полный тариф за объем электроэнергии, превышающий лимит в 2 тыс. кВт/ч. Остальное обойдется в 2,64 грн.

Правительство обеспечило гражданам неизменность тарифа на электроэнергию до конца отопительного сезона на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Существует льготный тариф в 2,64 грн для населения, которое использует электроотопительные установки. Ранее им могли пользоваться те, кто потребляет до 2 тыс. кВт-ч ежемесячно. Однако некоторые потребляли больше лимита и платили полный тариф.

То есть ранее потребителям с электроотопительными установками необходимо было уложиться в лимит в 2 тысячи кВт/ч, чтобы иметь право на скидку.

Для исправления этого, правительство приняло постановление о дифференциации льготного тарифа благодаря механизму ПСО. Соответствующий шаг стал частью комплексной помощи украинцам, которая действует в этом году.

Как изменился тариф на электроэнергию

В конце мая 2024 года в Украине повысили тариф на электроэнергию для населения на около 60%, до 4,32 грн/кВт-ч.

В то же время, во время отопительного периода 2024-2025, с 1 октября по 30 апреля, предусматривалось действие льготного тарифа для потребителей, которые пользуются электроотопительными установками, на уровне 2,64 грн/кВт ч при условии потребления до 2 тысяч кВт-ч электроэнергии ежемесячно.

Напомним, тариф на электроэнергию будет держаться в стране на уровне 4,32 грн за кВт/ч до мая 2025 года. После чего цены могут вырасти.

Также мы писали, что украинцы должны платить за доставку газа даже при условии его неиспользования. Если граждане проигнорируют требование — на них могут подать в суд.

тарифы коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия цены в Украине

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