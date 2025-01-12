Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Тариф на світло з 1 лютого — скільки платитимемо за кіловат arrow

Тариф на світло з 1 лютого — скільки платитимемо за кіловат

12 січня 2025 12:17
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Тарифи на комуналку у 2025 році — чи платитимемо більше за світло з лютого
Дівчина тримає у руках платіжку за ЖКПю Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Тариф на електроенергію для українців з 1 лютого 2025 року залишиться без змін. Тобто, побутові споживачі, як і раніше, сплачуватимуть 4,32 грн за 1 спожитий кВт на год.

Про це у відповідь на запит народного депутата Олексія Кучеренко повідомили у Міністерстві енергетики України.

Читайте також:

Тариф на світло з 1 лютого — скільки платитимуть українці 

Отже, за інформацією відомства, тариф на електроенергію для побутових споживачів не змінюватиметься принаймні до 30 квітня 2025 року. Це закріплено постановою Кабміну України №632. Чи будуть змінювати ціну на світло після цієї дати наразі невідомо. 

Яким є зараз тариф на світло для українців 

Наразі громадяни сплачують по 4,32 грн за кВт на годину. Ціна є сталою і не залежить від обсягів споживання та є фіксованою для:

  • гуртожитків;
  • садівничих товариств;
  • дачних і гаражних кооперативів;
  • мешканців багатоквартирних та приватних будинків.

Як платити за світло менше

Заощаджувати на рахунках за електроенергію можуть споживачі, які встановили двозонні лічильники. Для таких громадян діє так званий "нічний тариф", тож з 23:00 до 7:00 вони платять за електроенергію лише 2,16 грн/кВт-годину. Встановлення такого лічильника окуповується за п'ять місяців. 

Нагадаємо, що востаннє тариф на електроенергію переглядали влітку 2024 року. Після змін внутрішні споживачі почали сплачувати за електроенергію у чотири рази більше.

Також раніше ми писали, що українці платитимуть більше за транспортування газу. Тариф змінився після того, як Україна відмовилася транспортувати російський газ в Європу по своїй інфраструктурі. 

тарифи комунальні послуги опалювальний сезон електроенергія світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:44 ШІ замість людей — хто залишиться без роботи до 2030 року

14:43 Обшуки в столичних "мажорів" — поліція показала відео

14:30 Наказ про звільнення — чи має співробітник підписувати документ

14:28 ЗСУ успішно вразили ще один командний пункт росіян на Донеччині

14:25 Коваленко спрогнозував розпад Росії у наступні 50 років

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:19 На трасі Одеса-Рені облаштують зону відпочинку для водіїв

14:04 Окупанти щось вживають перед штурмами, — офіцер бригади "Рубіж"

14:01 Польські діти вчаться стріляти, а в нас "не на часі", — майор ЗСУ

13:59 Заброньовані студенти та викладачі — скільки їх в Україні

13:45 В Одесі суд закрив справи проти активіста щодо демонтажу Леніна

14:44 ШІ замість людей — хто залишиться без роботи до 2030 року

14:43 Обшуки в столичних "мажорів" — поліція показала відео

14:30 Наказ про звільнення — чи має співробітник підписувати документ

14:28 ЗСУ успішно вразили ще один командний пункт росіян на Донеччині

14:25 Коваленко спрогнозував розпад Росії у наступні 50 років

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:19 На трасі Одеса-Рені облаштують зону відпочинку для водіїв

14:04 Окупанти щось вживають перед штурмами, — офіцер бригади "Рубіж"

14:01 Польські діти вчаться стріляти, а в нас "не на часі", — майор ЗСУ

13:59 Заброньовані студенти та викладачі — скільки їх в Україні

13:45 В Одесі суд закрив справи проти активіста щодо демонтажу Леніна

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році