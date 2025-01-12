Тарифи на комуналку у 2025 році — чи платитимемо більше за світло з лютого

Дівчина тримає у руках платіжку за ЖКПю Фото: УНІАН

Тариф на електроенергію для українців з 1 лютого 2025 року залишиться без змін. Тобто, побутові споживачі, як і раніше, сплачуватимуть 4,32 грн за 1 спожитий кВт на год.

Про це у відповідь на запит народного депутата Олексія Кучеренко повідомили у Міністерстві енергетики України.

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Отже, за інформацією відомства, тариф на електроенергію для побутових споживачів не змінюватиметься принаймні до 30 квітня 2025 року. Це закріплено постановою Кабміну України №632. Чи будуть змінювати ціну на світло після цієї дати наразі невідомо.

Яким є зараз тариф на світло для українців

Наразі громадяни сплачують по 4,32 грн за кВт на годину. Ціна є сталою і не залежить від обсягів споживання та є фіксованою для:

гуртожитків;

садівничих товариств;

дачних і гаражних кооперативів;

мешканців багатоквартирних та приватних будинків.

Як платити за світло менше

Заощаджувати на рахунках за електроенергію можуть споживачі, які встановили двозонні лічильники. Для таких громадян діє так званий "нічний тариф", тож з 23:00 до 7:00 вони платять за електроенергію лише 2,16 грн/кВт-годину. Встановлення такого лічильника окуповується за п'ять місяців.

Нагадаємо, що востаннє тариф на електроенергію переглядали влітку 2024 року. Після змін внутрішні споживачі почали сплачувати за електроенергію у чотири рази більше.

Також раніше ми писали, що українці платитимуть більше за транспортування газу. Тариф змінився після того, як Україна відмовилася транспортувати російський газ в Європу по своїй інфраструктурі.