Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow У Раді розповіли, на що можуть зрости тарифи з травня arrow

У Раді розповіли, на що можуть зрости тарифи з травня

20 січня 2025 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Комунальні тарифи — на що можуть злетіти ціни у травні
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні тариф на електроенергію можуть переглянути після завершення опалювального сезону 2024-2025 років. До травня вартість цієї послуги для споживачів залишатиметься незмінною.

Про це ЗМІ розповів народний депутат від парламентської фракції "Слуга Народу" Євген Пивоваров.

Читайте також:

Скільки діятиме старий тариф на електроенергію в Україні

Як зазначив Пивоваров, тариф на електричну енергію буде триматися в країні стабільних 4,32 грн за кВт/год до травня поточного року.

"Сьогодні ми маємо зафіксований тариф на рівні 4,32 грн за кВт. І цей тариф не буде змінюватися до кінця опалювального періоду. До травня місяця", — йдеться у заяві політика.

Окрім того, Пивоваров назвав вартість атомної енергетики, яка, за його даними, є зараз найдешевшою.

"Якщо ми кажемо про собівартість атомної енергетики, то це понад 1,70 за Квт. І це найдешевша енергія, яка може бути. Саме тому енергетичний сектор України бере вектор на добудову АЕС", — додав нардеп.

Як змінилась вартість світла у 2024 році

Минулого року ціна на електроенергію підвищилась на понад 63%. Відповідно до постанови №632 від 31.05.2024 року, з 1 червня вартість електрики для побутових споживачів підвищилась до 4,32 грн/кВт-год з 2,64 грн/кВт.

Як заявили у Міністерстві енергетики, рішення про підвищення тарифів було неминучим, адже державі складно утримувати пільгову вартість у 2,64 грн/кВт. Відповідний рівень надто низький та покривав лише третю частину реальної вартості електрики. Окрім того, кошти були необхідні на ремонти зруйнованих об'єктів енергоінфраструктури.

Раніше ми писали, що тариф на електрику в Україні з 1 лютого не зміниться. Більшість побутових споживачів платитиме по 4,32 грн.

Також розповідали, що дехто платитиме більше за транспортування природного газу. Ціна зросла через відмову України перекачувати російське паливо у Європу.

тарифи комунальні послуги ЖКГ ціни в Україні послуги

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:56 День пам'яті кіборгів — як захисники тримали Донецький аеропорт

08:52 В останній день у Білому домі Байден напише листа Трампу

08:48 Інавгурація Трампа 2025 — дивитись онлайн

08:45 У Раді розповіли, на що можуть зрости тарифи з травня

08:17 Сирський відповів, чи є шанс втримати Покровськ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:02 На Буковині чоловік випасав кіз на кладовищі — що вирішив суд

08:02 Дохід на монетах — які копійки можна продати, щоб добре заробити

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у січні — які умови

07:15 Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним, — CNN

08:56 День пам'яті кіборгів — як захисники тримали Донецький аеропорт

08:52 В останній день у Білому домі Байден напише листа Трампу

08:48 Інавгурація Трампа 2025 — дивитись онлайн

08:45 У Раді розповіли, на що можуть зрости тарифи з травня

08:17 Сирський відповів, чи є шанс втримати Покровськ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:02 На Буковині чоловік випасав кіз на кладовищі — що вирішив суд

08:02 Дохід на монетах — які копійки можна продати, щоб добре заробити

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у січні — які умови

07:15 Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним, — CNN

07:01 Клієнтка ПриватБанку втратила майже 8 тис. грн — що сталося

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році