Комунальні тарифи — на що можуть злетіти ціни у травні

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні тариф на електроенергію можуть переглянути після завершення опалювального сезону 2024-2025 років. До травня вартість цієї послуги для споживачів залишатиметься незмінною.

Про це ЗМІ розповів народний депутат від парламентської фракції "Слуга Народу" Євген Пивоваров.

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Як зазначив Пивоваров, тариф на електричну енергію буде триматися в країні стабільних 4,32 грн за кВт/год до травня поточного року.

"Сьогодні ми маємо зафіксований тариф на рівні 4,32 грн за кВт. І цей тариф не буде змінюватися до кінця опалювального періоду. До травня місяця", — йдеться у заяві політика.

Окрім того, Пивоваров назвав вартість атомної енергетики, яка, за його даними, є зараз найдешевшою.

"Якщо ми кажемо про собівартість атомної енергетики, то це понад 1,70 за Квт. І це найдешевша енергія, яка може бути. Саме тому енергетичний сектор України бере вектор на добудову АЕС", — додав нардеп.

Як змінилась вартість світла у 2024 році

Минулого року ціна на електроенергію підвищилась на понад 63%. Відповідно до постанови №632 від 31.05.2024 року, з 1 червня вартість електрики для побутових споживачів підвищилась до 4,32 грн/кВт-год з 2,64 грн/кВт.

Як заявили у Міністерстві енергетики, рішення про підвищення тарифів було неминучим, адже державі складно утримувати пільгову вартість у 2,64 грн/кВт. Відповідний рівень надто низький та покривав лише третю частину реальної вартості електрики. Окрім того, кошти були необхідні на ремонти зруйнованих об'єктів енергоінфраструктури.

Раніше ми писали, що тариф на електрику в Україні з 1 лютого не зміниться. Більшість побутових споживачів платитиме по 4,32 грн.

Також розповідали, що дехто платитиме більше за транспортування природного газу. Ціна зросла через відмову України перекачувати російське паливо у Європу.