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В Україні почнуть карати за непристойні смс та фото — які будуть штрафи

19 червня 2024 12:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи за непристойні повідомлення — українців чекає нове покарання
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні запровадять штрафні санкції за принизливі повідомлення непристойного характеру, зокрема в інтернеті. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Покарання в Україні за непристойні повідомлення

Йдеться про проєкт закону №8329 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція)".

Документ доповнить Кодекс про адмінправопорушення статтями:

  • 173-6 — вчинення насильства за ознакою статі;
  • 173-7 — сексуальна претензія;
  • 173-8 — невиконання термінового заборонного припису/неповідомлення про місце тимчасового перебування у разі винесення відповідного припису.

Закон встановить визначення "сексуального домагання" та адміністративне покарання. Під цим поняттям мається на увазі "навмисне вчинення проти волі громадянина образливих, принизливих дій непристойного характеру, виражених вербально/невербально (слова, жести, рухи тіла), зокрема шляхом використання електронних комунікацій. У мережі називають відповідні штрафи за "нюдси та дікпіки" (фото з оголеним тілом, надіслані у приватні повідомлення).

Які будуть розміри штрафів

Зокрема, згідно із законом, за відправлення повідомлень чи образливі коментарі непристойного характеру будуть передбачені штрафи від 1,36 тис. грн до 2,72 тис. грн.

Також можливі громадські або навіть виправні роботи до одного місяця з вилученням 20% заробітку.

Норми документа набудуть чинності через пів року після його опублікування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, цьогоріч через підозрілі грошові перекази може загрожувати блокування рахунків та величезні штрафи. Для того, щоб не втратити гроші, важливо знати певні правила.

Також юристи розповіли про покарання за порушення Правил дорожнього руху у 2024 році. За це у рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафних санкцій.

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Володимир Зеленський
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закон
насильство

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