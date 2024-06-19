Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине начнут наказывать за непристойные смс и фото — какие будут штрафы arrow

В Украине начнут наказывать за непристойные смс и фото — какие будут штрафы

19 июня 2024 12:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы за непристойные сообщения — украинцев ждет новое наказание
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине будут введены штрафные санкции за унизительные сообщения непристойного характера, в частности в интернете. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Читайте также:

Наказание в Украине за непристойные сообщения

Речь идет о проекте закона №8329 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция)".

Документ дополнит Кодекс об админправонарушении статьями:

  • 173-6 — совершение насилия по признаку пола;
  • 173-7 — сексуальная претензия;
  • 173-8 — невыполнение срочного запретного предписания/несообщение о месте временного пребывания в случае вынесения соответствующего предписания.

Закон установит определение "сексуального домогательства" и административное наказание. Под этим понятием подразумевается "умышленное совершение против воли гражданина оскорбительных, унизительных действий непристойного характера, выраженных вербально/невербально (слова, жесты, телодвижения), в частности, путем использования электронных коммуникаций. В сети называют соответствующие штрафы за "нюдсы и дикпики" (фото с обнаженным телом, отправленные в частные сообщения).

Какие будут размеры штрафов

В частности, согласно закону, за отправку сообщений или оскорбительные комментарии непристойного характера будут предусмотрены штрафы от 1,36 тыс. до 2,72 тыс. грн.

Также возможны общественные или даже исправительные работы до одного месяца с изъятием 20% заработка.

Нормы документа вступят в силу через полгода после его опубликования.

Что еще стоит знать

Напомним, в этом году из-за подозрительных денежных переводов может грозить блокирование счетов и огромные штрафы. Для того, чтобы не потерять деньги, важно знать определенные правила.

Также юристы рассказали о наказаниях за нарушения Правил дорожного движения в 2024 году. За это в рамках Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафных санкций.

законопроект
Владимир Зеленский
штрафы
наказание
закон
насилие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту