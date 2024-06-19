Штрафы за непристойные сообщения — украинцев ждет новое наказание

В Украине начнут наказывать за непристойные смс и фото — какие будут штрафы
В Украине будут введены штрафные санкции за унизительные сообщения непристойного характера, в частности в интернете. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
Наказание в Украине за непристойные сообщения
Речь идет о проекте закона №8329 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция)".
Документ дополнит Кодекс об админправонарушении статьями:
- 173-6 — совершение насилия по признаку пола;
- 173-7 — сексуальная претензия;
- 173-8 — невыполнение срочного запретного предписания/несообщение о месте временного пребывания в случае вынесения соответствующего предписания.
Закон установит определение "сексуального домогательства" и административное наказание. Под этим понятием подразумевается "умышленное совершение против воли гражданина оскорбительных, унизительных действий непристойного характера, выраженных вербально/невербально (слова, жесты, телодвижения), в частности, путем использования электронных коммуникаций. В сети называют соответствующие штрафы за "нюдсы и дикпики" (фото с обнаженным телом, отправленные в частные сообщения).
Какие будут размеры штрафов
В частности, согласно закону, за отправку сообщений или оскорбительные комментарии непристойного характера будут предусмотрены штрафы от 1,36 тыс. до 2,72 тыс. грн.
Также возможны общественные или даже исправительные работы до одного месяца с изъятием 20% заработка.
Нормы документа вступят в силу через полгода после его опубликования.
Что еще стоит знать
Напомним, в этом году из-за подозрительных денежных переводов может грозить блокирование счетов и огромные штрафы. Для того, чтобы не потерять деньги, важно знать определенные правила.
Также юристы рассказали о наказаниях за нарушения Правил дорожного движения в 2024 году. За это в рамках Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафных санкций.
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