Штрафы за непристойные сообщения — украинцев ждет новое наказание

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине будут введены штрафные санкции за унизительные сообщения непристойного характера, в частности в интернете. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Наказание в Украине за непристойные сообщения

Речь идет о проекте закона №8329 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция)".

Документ дополнит Кодекс об админправонарушении статьями:

173-6 — совершение насилия по признаку пола;

173-7 — сексуальная претензия;

173-8 — невыполнение срочного запретного предписания/несообщение о месте временного пребывания в случае вынесения соответствующего предписания.

Закон установит определение "сексуального домогательства" и административное наказание. Под этим понятием подразумевается "умышленное совершение против воли гражданина оскорбительных, унизительных действий непристойного характера, выраженных вербально/невербально (слова, жесты, телодвижения), в частности, путем использования электронных коммуникаций. В сети называют соответствующие штрафы за "нюдсы и дикпики" (фото с обнаженным телом, отправленные в частные сообщения).

Какие будут размеры штрафов

В частности, согласно закону, за отправку сообщений или оскорбительные комментарии непристойного характера будут предусмотрены штрафы от 1,36 тыс. до 2,72 тыс. грн.

Также возможны общественные или даже исправительные работы до одного месяца с изъятием 20% заработка.

Нормы документа вступят в силу через полгода после его опубликования.

Что еще стоит знать

Напомним, в этом году из-за подозрительных денежных переводов может грозить блокирование счетов и огромные штрафы. Для того, чтобы не потерять деньги, важно знать определенные правила.

Также юристы рассказали о наказаниях за нарушения Правил дорожного движения в 2024 году. За это в рамках Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафных санкций.