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Мовний закон в Україні — скільки треба платити за порушення

6 червня 2024 12:18
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Порушення мовного закону в Україні — які штрафи загрожують у 2024 році
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні діють кілька видів покарань за порушення мовного закону. Залежно від ступеня порушення, штрафи можуть сягати різних сум. 

Про це йдеться в Законі України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Штрафи за порушення мовного закону

В Україні за порушення мовного закону можуть застосовуватися різні покарання, зокрема попередження або штрафи. За перше порушення передбачено попередження або штраф від 3 400 до 8 500 гривень. Повторне порушення обійдеться у 8 500-11 900 гривень, а за невиконання вимог уповноваженого штраф становитиме від 1 700 до 3 400 гривень. 

Ці санкції стосуються не лише сфери послуг, але й освіти, науки, культури, реклами, охорони здоров'я, спорту та інших галузей, де використання державної мови є обов'язковим.

Куди повідомити про порушення

У разі виявлення порушення мовного закону спершу спробуйте владнати ситуацію на місці. Якщо це не вдається, можна написати скаргу до уповноваженого з питань мови. Зафіксуйте інцидент на фото чи відео, або попросіть очевидців скласти письмові свідчення для підтвердження порушення. 

Після цього надішліть звернення до мовного омбудсмена за адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, на електронну скриньку [email protected], або заповніть відповідну форму на сайті уповноваженого за посиланням

Заяву можна подавати протягом шести місяців з дня порушення, а вимоги до її написання представлені на сайті Кабінету Міністрів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь анонсував перехід до активної українізації. Він підкреслив, що цей процес включатиме нові заходи та збільшений нагляд для підтримки української мови.

Ми також писали, що в Україні повноцінно набув чинності новий правопис. Він був затверджений Кабінетом Міністрів ще 2019 року, проте отримав п'ятирічний перехідний період для адаптації.

гроші
українська мова
штраф
штрафи

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