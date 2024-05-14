Штрафи в Україні — за що чекає покарання до 850 грн у 2024 році

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Юристи розповіли про покарання українців за порушення Правил дорожнього руху у 2024 році. За це у рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачене покарання у вигляді штрафних санкцій.

Про те, кому загрожує покарання, розповів юрист Клим Братківський, пише РБК-Україна.

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Покарання пішоходів у 2024 році

За словами юриста, відповідне питання регулює cтаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Вона передбачає необхідність притягнення до відповідальності пішоходів за ігнорування вимоги сигналів регулювання дорожнього руху, які, зокрема, переходять проїзну частину дороги у непередбачених місцях чи перед транспортом, що наближається, а також не виконують решту правил дорожнього руху.

За відповідні порушення стягують штраф у сумі 255 гривень, а в разі сп'яніння порушника — 680 гривень.

У разі, якщо перелічені порушення стали причиною виникнення аварійної ситуації, то пішоходові загрожує 850 гривень штрафу. Його можуть відправити на громадські роботи на 20-40 годин. Відповідне покарання обере вже не поліція, а суд. Також громадянин муситиме сплатити судовий збір у 605 гривень цього року.

"Поліцейські без рішення суду мають право скласти на порушника постанову про накладення штрафу. Порушник може на місці сплатити штраф або протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому постанови. Якщо він не сплатить штраф у визначений термін, тоді постанова буде направлена до державної виконавчої служби за місцем його проживання (перебування) або роботи. У цьому випадку штраф вже буде стягуватися в подвійному розмірі", — йдеться у поясненні юриста.

Як часто штрафують пішоходів в Україні

За словами правозахисника, випадки, коли пішоходів штрафують за дорожньо-транспортні пригоди є нечастими, однак відповідні постанови є. Він навів приклад, посилаючись на реєстр судових рішень, де в одній зі справ про ДТП у Києві пішохід переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора, чим спричинив зіткнення з авто, у наслідок сталося розбиття лобового скла та деформація капота. Суд покарав українця на 850 гривень.

За іншою справою про ДТП у столиці, перебігання пішоходом дороги у невстановленому місці та наїзд на нього автомобіля обійшовся порушнику у 850 гривень.

У черговій подібній справі, яка сталась у Львові, також пішохода покарали на 850 гривень. Він теж раптово вибіг на проїзну частину дороги, де на нього здійснило наїзд авто, додав юрист.

Що ще варто знати

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набуває чинности 18 травня. Адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами держава примушуватиме громадян з’явитися до територіальних центрів комплектування та що буде після штрафу в 25 тис. грн за ухилення.

Також відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар незалежно від пори року. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.