Штрафи за перекази грошей — кого і за що карають українців

Телефон та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році через підозрілі грошові перекази деяким українцям можуть загрожувати блокування банківських рахунків та величезні штрафи. Для того, щоб не втратити "кревні", важливо знати певні правила.

Про такі деталі розповіли адвокати, інформує UNIAN.

Читайте також:

Кому загрожують штрафи за грошові перекази

За словами фахівців, на українців чекає покарання, якщо не зареєстровані як фізособи-підприємці (ФОП), однак активно займаються торгівлею в мережі Інтернет, при цьому регулярно отримуючи великі обсяги грошей з різних банківських рахунків, не пов'язаних з ними.

За таких обставин банки мають право блокувати карткові рахунки клієнтів та вимагати подальших роз'яснень щодо вчинених фінансових операцій.

Якщо підозри фінустанов про незаконне надходження грошових переказів підтвердяться, то відповідні дані передадуть в органи контролю. За такі дії громадянам загрожують штрафні санкції. Розміри фінансового покарання можуть коливатися від 17 до 34 тис. гривень.

Які суми потраплять під перевірки у 2024 році

Згідно з чинним законодавством, банки мають право блокувати рахунки клієнтів за перевищення лімітів на перекази коштів з картки на картку.

Загалом передбачений контроль за картковими переказами, починаючи від 5 тис. гривень. Водночас під особливо пильний контроль потрапляють операції, за якими суми перевищують 400 тис. гривень.

Це передбачено постановою Національного банку України (НБУ) №60. Також фінустанови наділені правом самостійно встановлювати ліміти.

Зміни Нацбанку на карткові перекази

Навесні 2024 року Національний банк виніс на публічне обговорення проєкт постанови щодо внесення змін до порядку здійснення платіжних операцій.

Відповідно до норм документа, пропонують виключити можливість переведення в готівку грошей за розрахунками, які відбуваються шляхом пересилання без відкриття рахунків.

Нові правила з переказу грошей із картки на картку покликані "підвищити прозорість платіжних операцій" в країні, пояснили в НБУ.

"З метою підвищення прозорості платіжних операцій регулятор планує осучаснити порядок проведення та оформлення небанківськими фінансовими установами переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті України, а саме виключити можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що ПриватБанк разом з Visa подарує нульовий тариф для бізнесу, що займається продажем товарів через інтернет та приймає платежі з платіжних карток. Така можливість діятиме до 15 липня 2024 року.

Також ми писали, що як закрити банківські рахунки клієнтам, які перебувають на окупованих територіях. Оприлюднили інструкцію через мобільний застосунок "Приват24".