Тарифы на электроэнергию в Украине — кто будет платить меньше с февраля

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с февраля действуют новые нормы по льготному тарифу на электрическую энергию, которые будут актуальны до конца апреля 2025 года. Соответствующий тариф предусматривает стоимость в 2,64 грн за 1 кВт-ч.

Об этом говорится в материалах Министерства энергетики.

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Речь идет о тарифе для тех, кто имеет дома только электрическое отопление, согласно которому в феврале полный тариф (4,32 грн) начисляют только на объем, который больше значения 2000 кВт-ч. То есть в случае потребления, например, на 500 кВт-ч больше вышеуказанного объема, клиент будет платить по полному тарифу только за 500 кВт-ч.

Ранее действовали другие правила. Тогда в случае потребления более 2000 кВт-ч в месяц по полному тарифу человек должен был оплатить весь объем. То есть, по цене 4,32 грн необходимо было платить за все 2500 кВт-ч.

"Было принято постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО. Это решение является частью комплексной поддержки украинцев, которую мы вводим этой зимой и которая продолжится после ее завершения", — говорилось в пояснении правительства в принятии соответствующего решения.

Льготный тариф для потребителей с электроотоплением актуален только в период с 1 октября по 30 апреля текущего года. Им могут воспользоваться потребители по всей стране, однако только при отсутствии другого вида отопления в доме. Кроме того, надо выполнить технические требования к электроотоплению и надлежащего оформления документов на оборудование.

"Указанные изменения будут способствовать дополнительной защите бытовых потребителей в течение осенне-зимнего периода 2024/2025 года", — сообщили в Минэнерго.

Также тариф в 2,16 грн за кВт-ч действует для двухзонных счетчиков. Льготная стоимость доступна для их владельцев в ночное время — с 23:00 до 7:00. Установить двухзонные счетчики могут все бытовые потребители, независимо от того, имеют электрическое отопление или нет.

Напомним, граждане в 2025 году должны получить "третью платежку". Речь идет об оплате услуги по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения.

Также мы писали, что в ДТЭК сообщили, когда грозят неправильные подсчеты электроэнергии. Такое может произойти из-за счетчика, показывающего данные о потребленном ресурсе.