Цены на подсолнечник и зерновые в Украине на 4 сентября 2024 года

Поле подсолнечника. Фото growhow.in.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На сегодня стоимость подсолнечника в Украине имеет ощутимый восходящий тренд. К тому же, эксперты ожидают снижения масличности подсолнечника из-за высоких температур, совпавших с периодом цветения. Жара вызвала образование большого количества пустых семян у некоторых гибридов, что повлияет на уменьшение урожая и снижение масличности вследствие неполного наполнения семян.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 4 сентября 2024 года.

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Средняя цена на подсолнечник в Украине

на 4 сентября 2024 года. Фото: tripoli.land

В последние дни цены на подсолнечник в Украине демонстрируют уверенный рост. Так, во вторник, 27 августа, цена подсолнечника находилась на недельном минимуме и составляла 18 795 грн за тонну. В течение четырех дней стоимость этой зерновой культуры постоянно росла. В субботу, 31 августа, она выросла до 19 145 грн. Правда, на этой отметке стоимость подсолнечника продержалась всего один день. В воскресенье, 1 сентября, цена на эту зерновую культуру скорректировалась до 19 143 грн за тонну. Впрочем, уже во вторник, 3 сентября, стоимость подсолнечника резко выросла до 19 282 грн и сейчас составляет недельный максимум.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

В каком состоянии находится экспорт зерновых в Украине

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пензин отметил, что на момент начала войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы производства сократились до 78 миллионов тонн. По его словам, значительная часть посевных площадей на востоке страны была потеряна. Для удовлетворения внутреннего спроса Украине нужно 12-15 миллионов тонн, а почти весь оставшийся урожай экспортируется, при этом 90% перевозок осуществляется морским путем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько стоит тонна сои, ячменя и кукурузы в Украине.