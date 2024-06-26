Держбанків в Україні стане більше — суд вирішив долю Мотор-Банку

Відділення Мотор-Банку. Фото: motor-bank.ua/ Instagram

У Міністерстві юстиції розповіли, що в Україні побільшає державних банків. Це стане можливо, адже держава отримає 100% акцій Акціонерного товариства "Мотор-Банк".

Про це повідомляє пресцентр Мін'юсту.

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Детальніше про рішення суду

Як зазначається, йдеться про активи колишнього президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Всі їх стягнуть в дохід держави, зокрема АТ "Мотор-Банк". Це стало можливим завдяки рішенню Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, яка погодилась з рішенням першої інстанції.

Рішення стосується таких активів:

об’єктів нерухомості в Запорізькій області (14 об'єктів, у тому числі житлових будинків, ділянок землі, адмінбудівель);

майнових прав на торгові марки (вісім од.);

майнових прав на патенти на промислові зразки (дві од.);

корпоративних прав (з часткою у 51% ТОВ "Золота Айстра", з часткою 90,1% ТДВ "СК "Мотор-Гарант", з часткою 100% акцій ТОВ "Вінницький авіаційний завод", з часткою 100% акцій ТОВ "Вертольоти МСБ", з часткою 100% акцій АТ "Мотор-Банк", з часткою 16,7% ПП "Азов Трейд-ХХI");

вогнепальної зброї (336 од.);

сум грошей: в еквіваленті — 615 мільйонів гривень.

Нині серед державних фінансових установ є: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк.

Варто зауважити, що восени 2022 року В'ячеслава Богуслаєва арештували за співпрацю з РФ. Двигуни його компанії "Мотор Січ" виявили у збитих російських вертольотах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Національний банк фінансово покарав три українські банки. Регулятор виписав штрафів сумарно на 55 мільйонів гривень.

Також ми писали, що ПриватБанк у 2023 році отримав рекордний прибуток до оподаткування в розмірі 72,8 млрд грн і виплатив державі 57 млрд грн податків та дивідендів. З 2018 по 2023 рік банк повернув державі майже 180 млрд грн у вигляді податків і дивідендів.