Госбанков в Украине станет больше — суд решил судьбу Мотор-Банка

Отделение Мотор-Банка. Фото: motor-bank.ua/ Instagram

В Министерстве юстиции рассказали, что в Украине станет больше государственных банков. Это станет возможным, ведь государство получит 100% акций Акционерного общества "Мотор-Банк".

Об этом сообщает пресс-центр Минюста.

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Детальнее о решении суда

Речь идет об активах бывшего президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Все они взысканы в доход государства, в частности АО "Мотор-Банк". Это стало возможным благодаря решению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, согласившейся с решением первой инстанции.

Решение касается следующих активов:

объектов недвижимости в Запорожской области (14 объектов, в том числе жилых домов, участков земли, админзданий);

имущественных прав на торговые марки (восемь ед.);

имущественных прав на патенты на промышленные образцы (две ед.);

корпоративных прав (с долей в 51% ООО "Золотая Астра", с долей 90,1% ОДО "СК "Мотор-Гарант", с долей 100% акций ООО "Винницкий авиационный завод", с долей 100% акций ООО "Вертолеты МСБ ", с долей 100% акций АО "Мотор-Банк", с долей 16,7% ЧП "Азов Трейд-ХХI");

огнестрельного оружия (336 ед.);

сумм денег: в эквиваленте — 615 миллионов гривен.

Сейчас среди государственных финансовых учреждений есть: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк.

Следует заметить, что осенью 2022 года Вячеслав Богуслаев был арестован за сотрудничество с РФ. Двигатели его компании "Мотор Сич" обнаружили в сбитых российских вертолетах.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Национальный банк финансово наказал три украинских банка. Регулятор выписал штрафы суммарно на 55 миллионов гривен.

Также мы писали, что ПриватБанк в 2023 году получил рекордную прибыль до налогообложения в размере 72,8 млрд грн и выплатил государству 57 млрд грн налогов и дивидендов. С 2018 по 2023 год банк вернул государству около 180 млрд грн в виде налогов и дивидендов.