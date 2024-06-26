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В Украине прибавится государственных банков — объяснение Минюста

26 июня 2024 09:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Госбанков в Украине станет больше — суд решил судьбу Мотор-Банка
Отделение Мотор-Банка. Фото: motor-bank.ua/ Instagram
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве юстиции рассказали, что в Украине станет больше государственных банков. Это станет возможным, ведь государство получит 100% акций Акционерного общества "Мотор-Банк".

Об этом сообщает пресс-центр Минюста.

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Детальнее о решении суда

Речь идет об активах бывшего президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Все они взысканы в доход государства, в частности АО "Мотор-Банк". Это стало возможным благодаря решению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, согласившейся с решением первой инстанции.

Решение касается следующих активов:

  • объектов недвижимости в Запорожской области (14 объектов, в том числе жилых домов, участков земли, админзданий);
  • имущественных прав на торговые марки (восемь ед.);
  • имущественных прав на патенты на промышленные образцы (две ед.);
  • корпоративных прав (с долей в 51% ООО "Золотая Астра", с долей 90,1% ОДО "СК "Мотор-Гарант", с долей 100% акций ООО "Винницкий авиационный завод", с долей 100% акций ООО "Вертолеты МСБ ", с долей 100% акций АО "Мотор-Банк", с долей 16,7% ЧП "Азов Трейд-ХХI");
  • огнестрельного оружия (336 ед.);
  • сумм денег: в эквиваленте — 615 миллионов гривен.

Сейчас среди государственных финансовых учреждений есть: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк.

Следует заметить, что осенью 2022 года Вячеслав Богуслаев был арестован за сотрудничество с РФ. Двигатели его компании "Мотор Сич" обнаружили в сбитых российских вертолетах.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Национальный банк финансово наказал три украинских банка. Регулятор выписал штрафы суммарно на 55 миллионов гривен.

Также мы писали, что ПриватБанк в 2023 году получил рекордную прибыль до налогообложения в размере 72,8 млрд грн и выплатил государству 57 млрд грн налогов и дивидендов. С 2018 по 2023 год банк вернул государству около 180 млрд грн в виде налогов и дивидендов.

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Минюст
банки
Вячеслав Богуслаев
Мотор-Банк

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