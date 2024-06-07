НБУ покарав три банки на 55 млн грн — що порушили

Будівля Національного банку. Фото: bank.gov.ua

У травні 2024 року Національний банк України (НБУ) фінансово покарав три українські банки. Регулятор виписав штрафи сумарно на 55 мільйонів гривень.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

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Хто в списку банків-порушників

Як зазначається, НБУ покарав банківські установи за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації/відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

До списку порушників потрапили:

АТ "Ощадбанк" за ігнорування обов’язку щодо організації та здійсненні первинного фінмоніторингу (штраф у сумі 33,7 млн гривень);

АБ "Південний", зокрема, за порушення вимог у подачі достовірної інформації на запити Нацбанку, що стосується виконання фінустановою норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації/відмиванню доходів; за порушення у частині перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин (штраф у розмірі 11 млн гривень);

АТ "А-БАНК", зокрема, за порушення норм перевіряти нових та існуючих клієнтів; нездійснення додатково заходів щодо клієнтів, які є політично значущими особами, членами їхніх родин та особами, пов’язаними з ними (штраф у сумі 10 млн гривень).

Окрім того, НБУ оштрафував ТОВ "Даймонд пей" за неналежну організацію та проведення первинного фінмоніторингу на 13 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть дозволити фінустановам розкривати банківську таємницю на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.

Також ми писали, що на деяких клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" 1 липня 2024 року чекають тарифні зміни. Банк скасує комісійну винагороду за видачу готівкових коштів через відділення з арештованих рахунків.