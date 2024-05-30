Ощадбанк змінить частину тарифів з 1 липня — деталі

Ощадбанк попередив клієнтів про зміни — що чекає з 1 липня
На деяких клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" 1 липня 2024 року чекають тарифні зміни. Банк скасує комісійну винагороду за видачу готівкових коштів через відділення з арештованих рахунків.
Про це повідомляється на сайті фінустанови.
Що зміниться для клієнтів Ощадбанку
Як зазначається, йдеться про запровадження нових тарифів за обслуговування рахунків, які торкнуться тільки деяких власників карток.
Зміняться тарифи за обслуговування рахунків з використанням платіжних карток, що затверджені постановою №124 від 16.04.2009 року, в частині скасування комісійної винагороди за видачу коштів у відділеннях за реквізитами рахунків, які було арештовано органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями.
У фінустанові нагадали, що згідно з вимогами, на зняття протягом місяця з арештованих рахунків коштів встановлено ліміт. Дозволяється знімати суму, яка не перевищує дві мінімальні заробітні плати станом на 1 січня 2024 року. На початок січня "мінімалка" становила 7,1 тис. гривень. Тобто лімітована сума — 14,2 тис. гривень.
Клієнти Ощадбанку можуть ознайомитись з нововведеннями у відділеннях та на сайті.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні хочуть ввести ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Над реалізацією такої можливості працює Національний банк.
Ми також писали, що в Україні можуть дозволити банкам розкривати банківську таємницю на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. Відповідний проєкт закону пройшов перше читання.
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