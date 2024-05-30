Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ощадбанк попередив клієнтів про зміни — що чекає з 1 липня arrow

Ощадбанк попередив клієнтів про зміни — що чекає з 1 липня

30 травня 2024 11:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ощадбанк змінить частину тарифів з 1 липня — деталі
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На деяких клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" 1 липня 2024 року чекають тарифні зміни. Банк скасує комісійну винагороду за видачу готівкових коштів через відділення з арештованих рахунків.

Про це повідомляється на сайті фінустанови.

Читайте також:

Що зміниться для клієнтів Ощадбанку

Як зазначається, йдеться про запровадження нових тарифів за обслуговування рахунків, які торкнуться тільки деяких власників карток.

Зміняться тарифи за обслуговування рахунків з використанням платіжних карток, що затверджені постановою №124 від 16.04.2009 року, в частині скасування комісійної винагороди за видачу коштів у відділеннях за реквізитами рахунків, які було арештовано органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями.

У фінустанові нагадали, що згідно з вимогами, на зняття протягом місяця з арештованих рахунків коштів встановлено ліміт. Дозволяється знімати суму, яка не перевищує дві мінімальні заробітні плати станом на 1 січня 2024 року. На початок січня "мінімалка" становила 7,1 тис. гривень. Тобто лімітована сума — 14,2 тис. гривень.

Клієнти Ощадбанку можуть ознайомитись з  нововведеннями у відділеннях та на сайті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Над реалізацією такої можливості працює Національний банк.

Ми також писали, що в Україні можуть дозволити банкам розкривати банківську таємницю на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. Відповідний проєкт закону пройшов перше читання.

Ощадбанк
гроші
банки
арешт
банківські рахунки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище