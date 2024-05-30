Ощадбанк змінить частину тарифів з 1 липня — деталі

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На деяких клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" 1 липня 2024 року чекають тарифні зміни. Банк скасує комісійну винагороду за видачу готівкових коштів через відділення з арештованих рахунків.

Про це повідомляється на сайті фінустанови.

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Як зазначається, йдеться про запровадження нових тарифів за обслуговування рахунків, які торкнуться тільки деяких власників карток.

Зміняться тарифи за обслуговування рахунків з використанням платіжних карток, що затверджені постановою №124 від 16.04.2009 року, в частині скасування комісійної винагороди за видачу коштів у відділеннях за реквізитами рахунків, які було арештовано органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями.

У фінустанові нагадали, що згідно з вимогами, на зняття протягом місяця з арештованих рахунків коштів встановлено ліміт. Дозволяється знімати суму, яка не перевищує дві мінімальні заробітні плати станом на 1 січня 2024 року. На початок січня "мінімалка" становила 7,1 тис. гривень. Тобто лімітована сума — 14,2 тис. гривень.

Клієнти Ощадбанку можуть ознайомитись з нововведеннями у відділеннях та на сайті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Над реалізацією такої можливості працює Національний банк.

Ми також писали, що в Україні можуть дозволити банкам розкривати банківську таємницю на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. Відповідний проєкт закону пройшов перше читання.