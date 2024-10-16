Гроші в Україні — Нацбанк після війни випустить в обіг нові монети

Копійки в руках. Фото: 24tv.ua

Національний банк України (НБУ) після завершення повномасштабної війни в країні планує випустити в обіг нові гроші. Йдеться про монети номіналом одна та дві гривні з оновленим дизайном та формою.

Про такі наміри розповіли у Нацбанку.

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Як відомо, монети номіналом одна та дві гривні з'явились в обігу для заміни паперових купюр наприкінці 2018 року, проте ідея виявилась не надто вдалою.

Річ у тім, що обидві монети дуже схожі між собою за розміром та дизайном. Їх плутали не тільки громадяни, а й самі продавці на касах супермаркетів.

Копійка номіналом одна гривня. Джерело: НБУ

У підсумку ситуація дійшла до того, що українці почали масово писати скарги, оскільки гроші майже неможливо розрізнити, особливо людям похилого віку.

Копійка номіналом дві гривні. Джерело: НБУ

У зв'язку з цим у 2021 році Нацбанк вирішив оновити дизайн невдалих монет. Для цього сформували робочу групу, яка почала займатися розробкою нового вигляду копійок.

Робота в цьому напрямку активно просувалась, припускали, що монети нового зразка мали з'явитись в обігу якомога швидше, проте в плани НБУ втрутилась війна. Питання випуску нових монет Нацбанк відклав до завершення війни.

Загалом у НБУ вважають, що зміна дизайну грошей є нормальною практикою в світових центробанках. Як правило, відповідні зміни проводять в середньому один раз на сім-десять років. Керуються у першу чергу прагненням захистити готівку.

Водночас, який буде дизайн нових монет номіналу одна та дві копійки — залишається таємницею. У НБУ припустили, що можливо новий дизайн винесуть на обговорення із суспільством.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні допускаються до обміну усі долари, випущені з 1914 року. Проте є випадки, коли банки та обмінники можуть відмовити в обміні чи заміні купюр.

Також ми писали, що з 2013 року на валютному ринку функціонує банкнота номіналом 100 доларів із оновленим дизайном та елементами захисту. Існує кілька опцій для перевірки автентичності такої готівки.