Деньги в Украине — Нацбанк после войны выпустит в обращение новые монеты

Копейки в руках. Фото: 24tv.ua

Национальный банк Украины (НБУ) после завершения полномасштабной войны в стране планирует выпустить в обращение новые деньги. Речь идет о монетах номиналом одни и две гривны с обновленным дизайном и формой.

О таких намерениях рассказали в Нацбанке.

Читайте также:

Проблемы с монетами номиналом одна и две гривны

Как известно, монеты номиналом одна и две гривны появились в обращении для замены бумажных купюр в конце 2018 года, однако идея оказалась не слишком удачной.

Дело в том, что обе монеты очень похожи между собой по размеру и дизайну. Их путали не только граждане, но и сами продавцы на кассах супермаркетов.

Копейка номиналом одна гривна. Источник: НБУ

В итоге ситуация дошла до того, что украинцы начали массово писать жалобы, ведь деньги почти невозможно различить, особенно пожилым людям.

Копейка номиналом две гривны. Источник: НБУ

В связи с этим в 2021 году Нацбанк решил обновить дизайн неудачных монет. Для этого сформировали рабочую группу, которая начала заниматься разработкой нового вида копеек.

Работа в этом направлении активно продвигалась, предполагали, что монеты нового образца должны появиться как можно скорее, однако в планы НБУ вмешалась война. Вопрос выпуска новых монет Нацбанк отложил до завершения войны.

В целом, в НБУ считают, что изменение дизайна денег является нормальной практикой в мировых центробанках. Как правило, соответствующие изменения производят в среднем один раз в семь-десять лет. Руководствуются в первую очередь стремлением защитить наличные деньги.

В то же время, каков будет дизайн новых монет номинала одна и две копейки — остается тайной. В НБУ предположили, что, возможно, новый дизайн вынесут на обсуждение с обществом.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине допускаются к обмену все доллары, выпущенные с 1914 года. Однако есть случаи, когда банки и обменники могут отказать в обмене или замене купюр.

Также мы писали, что с 2013 года на валютном рынке банкнота функционирует номиналом 100 долларов с обновленным дизайном и элементами защиты. Существует несколько опций для проверки подлинности такой наличности.