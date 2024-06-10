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В Україні підвищили одну із доплат до пенсії — що змінилось

10 червня 2024 08:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії в Україні підвищаться — у 2024 році зросла одна з доплат
Люди похилого віку. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні громадяни мають право на доплати за понаднормовий стаж, їх нараховують за кожен рік переробітку. У 2024 році розмір доплати зріс у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Про це інформує профільне видання "На пенсії".

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Правила доплати за понаднормовий стаж

За правилами, доплата за понаднормовий стаж передбачається для громадян, які отримують пенсію за віком, а стаж більший за 30 років для жінок та 35 років — для чоловіків. Відповідне питання регулює закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Вимоги стосуються тих, хто вийшов на заслужений відпочинок після жовтня 2011 року. У разі, якщо людина вийшла на пенсію до вказаного періоду, то понаднормовий стаж рахуватимуть для чоловіків після 25 років стажу, а для жінок — після 20 років.

Новий розмір доплати за надстаж

Згідно з чинним законодавством, розмір доплати за понаднормовий стаж залежить від мінімального розміру пенсії, яку встановлюють, зважаючи на прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Розмір доплати за надстаж не може бути більшим за 1% від мінімального розміру пенсії за віком.

Оскільки розмір прожиткового мінімуму у 2024 році зріс, то й підвищилась відповідна доплата до пенсії. Цьогоріч прожитковий мінімум дорівнює 2361 гривню, а розмір доплати за один рік надстажу — 23,61 гривні.

Зазвичай така доплата призначається за кожен повний рік, який було відпрацьовано понад обов’язкову норму страхового стажу.

Такий розмір доплати передбачений не для всіх пенсіонерів, а тільки для тих, чия пенсія більша за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, інакше — розмір доплати буде менший.

Відповідно до правил, у разі підвищення прожиткового мінімуму доплату за понаднормовий стаж перерахують тільки після звільнення пенсіонера з роботи, додали експерти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадянам, яким не вистачає страхового стажу для отримання майбутньої пенсії, можна його купити. У 2024 році це можна робити в онлайн-режимі, а розмір мінімального внеску змінився.

Також ми писали, що, згідно з законодавством, пенсію можна отримати через відділення Укрпошти або через банк, при цьому вибір залишається за пенсіонером. Є спеціальний список банків, через які проводяться виплати пенсій та грошової допомоги.

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